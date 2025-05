Municipales 2026 à Alençon. Sécurité, économie : les contours du projet d'Oscar Piloquet, candidat RN, pour la ville

Après l'annonce de sa candidature à la mairie d'Alençon, Oscar Piloquet a dessiné, mercredi 21 mai, les contours du projet porté par sa liste "Retrouver Alençon". Cette première liste du Rassemblement national aux élections municipales dans la préfecture de l'Orne s'inscrit dans la préparation à l'élection présidentielle en 2027. "Les élections municipales sont le cœur battant de la démocratie, débute Vincent Collo, délégué départemental du RN. Elles seront un tremplin pour Marine Le Pen."

"Tolérance zéro face aux incivilités et la délinquance"

La liste, dont près de la moitié des membres est déjà actée, est encore en construction, comme le programme. "Retrouver Alençon" axe ses priorités autour de la sécurité. "Le premier acte va être de rétablir l'autorité du maire, qui est avant tout le premier magistrat de la ville et un officier de police judiciaire, pour appliquer une tolérance zéro face aux incivilités et la délinquance", explique Oscar Piloquet, qui dénonce une "politique trop laxiste sur la sécurité" et un "niveau de délinquance insoutenable" entre le trafic de stupéfiants et les incivilités en ville. Il rappelle par ailleurs que "l'arrivée de narcotrafiquants au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe risque d'avoir des conséquences au niveau local".

Economie, pauvreté, patrimoine : les autres sujets forts

L'autre grande priorité d'Oscar Piloquet est l'économie, pour "renouer avec l'emploi et répondre aux difficultés de chômage qui s'imposent à Alençon", soulignant que les commerçants "souffrent en centre-ville". "Je veux être leur candidat et identifier les leviers pour leur essor", assure le jeune candidat originaire de Saint-Julien-sur-Sarthe. La fiscalité, l'urbanisme et le stationnement ont été évoqués parmi ces leviers.

La tête de liste a souligné des forces que la ville possède, notamment "un vivier associatif, des commerçants entrepreneurs et un patrimoine architectural historique", qu'il souhaite valoriser, pour ce dernier thème, à travers le tourisme. En termes de santé, une stratégie est à établir au niveau de la CUA, selon lui. Il souhaite d'ailleurs, concernant la collectivité, "mettre de côté les différences politiques" pour faire avancer le territoire.

"Nous n'allons pas nous limiter à une liste partisane. J'appelle tous les Alençonnais qui veulent du changement et un tournant sécuritaire à nous rejoindre", conclut-il.

