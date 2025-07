Tour de France. Teurgoule, andouille et crème d'Isigny : quels repas servis lors des étapes normandes ?

Le Tour de France est une machine bien huilée, qui se déplace de jour en jour grâce à d'innombrables protagonistes. Si les coureurs possèdent leurs propres cuisiniers, qui calculent savamment les repas, les autres peuvent compter sur Sodexo, restaurateur officiel de la compétition, qui livre environ 4 800 repas au quotidien pendant l'épreuve. Cela concerne presque l'ensemble des membres de la caravane du Tour, une partie de l'organisation, mais aussi les invités présents au départ à l'arrivée, ou encore ceux qui suivent l'étape dans une voiture ou un hélicoptère.

Des menus alléchants

Et pour les nourrir, le prestataire s'adapte à chaque région qu'il visite. Voici comment la Normandie sera mise à l'honneur sur les routes du Tour de France. "Le cidre et la pomme seront mis en avant tout du long", affirme Laurent Hetet, responsable de l'événementiel chez Sodexo Live. A Rouen mardi 8 juillet sera proposée une brochette de volaille façon vallée d'Auge à la crème d'Isigny. Le lendemain, à Caen, un clin d'œil sera effectué au canard rouennais avec "une brochette de canard fumé au foin". Ensuite, place à "une teurgoule réinterprétée par nos chefs." Sans oublier le patrimoine fromager : "Avec le camembert, le neufchâtel, le livarot et le pont-l'évêque."

Mais ce n'est pas tout, puisqu'entre Bayeux et Vire, le menu est aussi appétissant. "Impossible de ne pas penser à la fameuse andouille de Vire", se laisse tenter Laurent Hetet. Elle sera réinterprétée dans une crêpe à la sauce moutarde. "Nous aurons ensuite une tarte aux pommes, avec une chantilly au calvados, le tout accompagné d'éclats de caramel au beurre d'Isigny."

Dès que le village lève le camp pour déjà rejoindre la prochaine étape, les restes sont redistribués. Ils seront offerts à la Banque Alimentaire du Calvados les 9 et 10 juillet.