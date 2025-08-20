Calvados. Un premier bilan touristique stable pour l'été 2025

Qui dit fin de l'été dit bilan des chiffres touristiques. Le mois de juillet s'est installé dans la continuité de l'année précédente : 7,23 millions de nuitées ont été enregistrées par Calvados Attractivité sur le territoire entre le 1er juillet et le 14 août, un chiffre très proche de celui de l'été dernier. La moitié des visiteurs viennent de France, mais l'autre moitié est internationale, signe d'un retour progressif des voyageurs étrangers.

Un printemps en demi-teinte

Avant l'été, la fréquentation avait connu des hauts et des bas. Avril avait été très dynamique grâce notamment aux touristes internationaux.

En revanche, mai et juin ont marqué un léger recul par rapport à 2024, une année exceptionnelle avec le 80e anniversaire du Débarquement.

Les Franciliens restent les plus nombreux, représentant 26% des nuitées, mais leur présence a légèrement diminué. Les Normands hors Calvados ont, eux, été un peu plus nombreux que l'an dernier.

A l'international, les profils changent : les Néerlandais et les Allemands ont été moins présents, tandis que les Britanniques et les Américains sont de retour. Les Belges, eux, se font un peu plus rares.

Certains grands rendez-vous ont marqué l'été. Le Millénaire de Caen, avec sa parade et son Week-End Maritime, a fait exploser la fréquentation sur les journées concernées avec plus de 119% de nuitées réservées.

Le Tour de France, le 9 juillet, a attiré plus de 95 000 spectateurs dans le Calvados, surtout pour des visites à la journée, avec un impact un peu plus modéré sur les nuitées (+14%).