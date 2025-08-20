En ce moment Hasta la Vista Mc SOLAAR
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Calvados. Un premier bilan touristique stable pour l'été 2025

Tourisme. Après un printemps plus calme qu'en 2024, le début de l'été 2025 s'annonce rassurant pour le tourisme dans le Calvados.

Publié le 20/08/2025 à 18h00
Calvados. Un premier bilan touristique stable pour l'été 2025
Les événements comme le Millénaire ou encore le Tour de France ont permis de faire venir beaucoup de touristes normands.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Qui dit fin de l'été dit bilan des chiffres touristiques. Le mois de juillet s'est installé dans la continuité de l'année précédente : 7,23 millions de nuitées ont été enregistrées par Calvados Attractivité sur le territoire entre le 1er juillet et le 14 août, un chiffre très proche de celui de l'été dernier. La moitié des visiteurs viennent de France, mais l'autre moitié est internationale, signe d'un retour progressif des voyageurs étrangers.

Un printemps en demi-teinte

Avant l'été, la fréquentation avait connu des hauts et des bas. Avril avait été très dynamique grâce notamment aux touristes internationaux.

En revanche, mai et juin ont marqué un léger recul par rapport à 2024, une année exceptionnelle avec le 80e anniversaire du Débarquement.

Qui sont les touristes ?

Les Franciliens restent les plus nombreux, représentant 26% des nuitées, mais leur présence a légèrement diminué. Les Normands hors Calvados ont, eux, été un peu plus nombreux que l'an dernier.

• A lire aussi. Tourisme. Voici les régions françaises et les pays étrangers qui envoient le plus de touristes en Normandie en juillet

A l'international, les profils changent : les Néerlandais et les Allemands ont été moins présents, tandis que les Britanniques et les Américains sont de retour. Les Belges, eux, se font un peu plus rares.

Les événements attirent les foules

Certains grands rendez-vous ont marqué l'été. Le Millénaire de Caen, avec sa parade et son Week-End Maritime, a fait exploser la fréquentation sur les journées concernées avec plus de 119% de nuitées réservées.

Le Tour de France, le 9 juillet, a attiré plus de 95 000 spectateurs dans le Calvados, surtout pour des visites à la journée, avec un impact un peu plus modéré sur les nuitées (+14%).

Des chiffres à nuancer

L'été 2025 dresse un tableau nuancé pour le tourisme dans le Calvados, avec des dynamiques différentes selon les territoires.

Cependant, ces chiffres qui témoignent d'une certaine stabilité entre 2024 et 2025 sont à nuancer, car les dynamiques touristiques restent différentes selon les territoires du Calvados.

Quels sont les territoires en hausse ?

L'agglomération de Caen et la Côte de Nacre affichent une progression de 2%. Cette hausse est portée principalement par la clientèle française (+3%), tandis que la fréquentation internationale demeure stable. Le sud-Calvados enregistre de bons résultats avec une progression de 3%.

Légère baisse pour la Côte Fleurie

La situation est plus difficile sur la Côte Fleurie, qui recule de 6%, pénalisée à la fois par une baisse des visiteurs français (-5%) et étrangers (-8%). Le pays d'Auge suit la même tendance, avec une diminution de 2% de la clientèle nationale.

Le Bessin reste stable

Dans le Bessin, la fréquentation se maintient. La baisse de la clientèle française a été compensée par un regain d'intérêt de la part des visiteurs internationaux.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Calvados. Un premier bilan touristique stable pour l'été 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple