Calvados. Un premier bilan touristique stable pour l'été 2025

Qui dit fin de l'été dit bilan des chiffres touristiques. Le mois de juillet s'est installé dans la continuité de l'année précédente : 7,23 millions de nuitées ont été enregistrées par Calvados Attractivité sur le territoire entre le 1er juillet et le 14 août, un chiffre très proche de celui de l'été dernier. La moitié des visiteurs viennent de France, mais l'autre moitié est internationale, signe d'un retour progressif des voyageurs étrangers.
Un printemps en demi-teinte
Avant l'été, la fréquentation avait connu des hauts et des bas. Avril avait été très dynamique grâce notamment aux touristes internationaux.
En revanche, mai et juin ont marqué un léger recul par rapport à 2024, une année exceptionnelle avec le 80e anniversaire du Débarquement.
Qui sont les touristes ?
Les Franciliens restent les plus nombreux, représentant 26% des nuitées, mais leur présence a légèrement diminué. Les Normands hors Calvados ont, eux, été un peu plus nombreux que l'an dernier.
• A lire aussi. Tourisme. Voici les régions françaises et les pays étrangers qui envoient le plus de touristes en Normandie en juillet
A l'international, les profils changent : les Néerlandais et les Allemands ont été moins présents, tandis que les Britanniques et les Américains sont de retour. Les Belges, eux, se font un peu plus rares.
Les événements attirent les foules
Certains grands rendez-vous ont marqué l'été. Le Millénaire de Caen, avec sa parade et son Week-End Maritime, a fait exploser la fréquentation sur les journées concernées avec plus de 119% de nuitées réservées.
Le Tour de France, le 9 juillet, a attiré plus de 95 000 spectateurs dans le Calvados, surtout pour des visites à la journée, avec un impact un peu plus modéré sur les nuitées (+14%).
Des chiffres à nuancer
L'été 2025 dresse un tableau nuancé pour le tourisme dans le Calvados, avec des dynamiques différentes selon les territoires.
Cependant, ces chiffres qui témoignent d'une certaine stabilité entre 2024 et 2025 sont à nuancer, car les dynamiques touristiques restent différentes selon les territoires du Calvados.
Quels sont les territoires en hausse ?
L'agglomération de Caen et la Côte de Nacre affichent une progression de 2%. Cette hausse est portée principalement par la clientèle française (+3%), tandis que la fréquentation internationale demeure stable. Le sud-Calvados enregistre de bons résultats avec une progression de 3%.
Légère baisse pour la Côte Fleurie
La situation est plus difficile sur la Côte Fleurie, qui recule de 6%, pénalisée à la fois par une baisse des visiteurs français (-5%) et étrangers (-8%). Le pays d'Auge suit la même tendance, avec une diminution de 2% de la clientèle nationale.
Le Bessin reste stable
Dans le Bessin, la fréquentation se maintient. La baisse de la clientèle française a été compensée par un regain d'intérêt de la part des visiteurs internationaux.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.