Tourisme. Quand le plus grand journal américain recommande la Normandie : selon le New York Times, que faire en un week-end dans la région ?

Tourisme. Le 21 août 2025, le New York Times a publié un grand reportage sur la Normandie. Au programme : hôtels à Caen et Deauville, adresses culturelles, bons restaurants et fromages locaux. Mais qu'est-ce qui fait tant rêver les voyageurs américains dans notre région ?

Publié le 25/08/2025 à 17h18 - Par Mathilde Rabaud
Quand le New York Times trace sa route en Normandie : l'itinéraire à suivre absolument. - Camille McOuat

Lorsqu'il s'adresse à ses lecteurs américains pour vendre la Normandie, le New York Times insiste sur une double facette : la mémoire du Débarquement et l'art de vivre normand. Entre le Mémorial de Caen, les huîtres de la côte et les plages élégantes de Deauville, le journal brosse un tableau où l'histoire se mêle à la gourmandise et à l'élégance à la française. L'article est signé par le journaliste Seth Sherwood et illustré par Camille McOuat.

Où dormir : entre château médiéval et villas balnéaires

Le parcours conseillé par le New York Times commence à Caen, ville universitaire qui fête ses 1 000 ans. Ici, les visiteurs peuvent dormir à deux pas du château de Guillaume le Conquérant, fraîchement rénové. Puis direction Deauville, “havre de loisirs du XIXe siècle”, où l'hôtel face à la mer et le charme Belle Epoque plongent les voyageurs dans une atmosphère chic et intemporelle.

Que visiter : culture, mémoire et falaises mythiques

Côté visites, l'itinéraire fait la part belle aux incontournables :

  • le Mémorial de Caen, musée de référence sur la Seconde Guerre mondiale ;
  • l'Abbaye aux Hommes et l'église Saint-Etienne, où repose Guillaume le Conquérant ;
  • les falaises grandioses d'Etretat et la cathédrale de Rouen, deux icônes immortalisées par les peintres impressionnistes.

Où s'attabler : fromages, huîtres et cuisine raffinée

Le New York Times ne manque pas de rappeler la réputation gastronomique de la région. Pour séduire les papilles américaines :

  • les fromages normands, de Camembert à Pont-l'Evêque ;
  • les viandes réputées de la région ;
  • les huîtres, servies dans les brasseries et marchés du littoral.

Un art de vivre qui fait partie intégrante du voyage, autant que les sites historiques.

Pourquoi les Américains tombent sous le charme

Ce qui frappe dans ce reportage, c'est le contraste : entre la mémoire du Débarquement et la douceur de vivre d'une région où l'on prend le temps de manger, de marcher sur les planches de Deauville ou de contempler les falaises. Aux yeux du New York Times, la Normandie devient une destination complète, capable de séduire les familles, les passionnés d'histoire comme les amateurs de belles tables.

Où retrouver les adresses et l'itinéraire conseillé par le New York Times ?

Si vous aussi souhaitez tester l'itinéraire imaginé par le journal, retrouvez ici, jour par jour, leurs recommandations pour 36 heures en Normandie. Les photos sont superbes… A vous de juger si cette vision correspond à votre Normandie !

