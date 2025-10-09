People. Orelsan surprend tout le monde : il révèle qu'il est papa depuis deux ans… et que son fils apparaît dans son film !

En ce moment How to save a life THE FRAY
Société. Lors de l'avant-première de "Yoroï", son nouveau film attendu le 29 octobre 2025, Orelsan a surpris le public en annonçant qu'il était papa depuis deux ans. Mieux encore, son fils apparaît brièvement à la fin du film.

Publié le 09/10/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
A la fin de son film, un visage surprenant : Orelsan dévoile qu'il s'agit de son fils de deux ans. - Lilian Fermin

Lors d'une projection à Bordeaux, un spectateur demande à Orelsan si son nouveau film, Yoroï, est "un teaser pour annoncer qu'il va être papa". Le rappeur caennais répond, gentiment moqueur :

"Haha, ça aurait pu… sauf que j'ai déjà un enfant ! Il a deux ans, et on le voit à la fin du film, très brièvement."

Une révélation inattendue qui a fait rire la salle

Orelsan ajoute dans la foulée : "Peu de gens le savent, parce que je n'ai pas fait de post avec le bébé dans les bras à la naissance."

Une déclaration teintée de l'ironie nonchalante qui caractérise le rappeur, et qui officialise enfin une rumeur vieille de plusieurs mois : en 2024, un magazine people avait déjà publié une photo du Normand promenant une poussette, sans qu'aucune confirmation n'ait suivi.

@woolzite 🎬 Avant-première de Yoroï avec Orelsan, Clara, Skread et Ablaye 💥 🎤 Question du public (hors champ) : « Est-ce que c'est un teaser pour que tu annonces que tu vas bientôt être papa ? » 😳 Et là, Orelsan révèle qu'il a déjà un fils de 2 ans ! Moment fort, drôle et émouvant lors de la projection du 4 octobre à Bordeaux. 👶 Petit teasing : on aperçoit son fils à la fin du film… Sortie officielle le 29 octobre 🎥 #Yoroï #Orelsan #AvantPremiere #Skread #Ablaye @Orelsan @Ablaye ♬ son original - WoOl

Son fils apparaît à la fin du film "Yoroï"

Oui, le fils d'Orelsan fait bien une apparition dans le long-métrage ! Un clin d'œil discret que seuls les spectateurs les plus attentifs remarqueront à la fin de Yoroï.

Ce petit détail ajoute une dimension très personnelle à un film déjà chargé en émotions et en références à la paternité.

"Yoroï", entre aventure fantastique et introspection

Présenté en avant-première à Caen, jeudi 2 octobre 2025, Yoroï signe le grand retour d'Orelsan au cinéma. Le film mêle univers japonais, humour, action et aventure familiale.

L'artiste y incarne un personnage en plein burn-out qui s'exile au Japon avec sa compagne enceinte. Là-bas, il rencontre des yokai, créatures mystiques issues du folklore japonais, qui l'aident à affronter ses démons intérieurs.

"On voulait faire une comédie d'aventure familiale, avec une vraie morale et un peu de dérision", a expliqué Orelsan lors de l'avant-première caennaise.

De la fiction… mais un peu de réalité quand même

Si le film n'est pas un biopic, Orelsan admet qu'il s'agit d'une autofiction : "Ce n'est pas ma vie, mais ça part d'un truc réel qui bascule dans le n'importe quoi. Je dirais que c'est moi dans un monde parallèle."

Un projet imaginé il y a quatre ans par David Tomaszewski, tourné au Japon, et truffé de références à la Normandie, chère au cœur du rappeur.

Sortie le 29 octobre 2025 dans les salles

Yoroï sortira au cinéma mercredi 29 octobre 2025. En attendant, la révélation d'Orelsan surprend par son flegme : le rappeur normand est bel et bien papa, et il a choisi de glisser un tendre hommage à son fils à travers son œuvre.

