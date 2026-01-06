Alerte météo. Neige-verglas : trois départements en vigilance orange mercredi, voici où la neige est attendue en Normandie

La Normandie s'est réveillée ce mardi matin sous un froid remarquable, rarement observé ces dernières années. Avec un ciel souvent dégagé, de la neige encore présente au sol et un fort rayonnement nocturne, les températures ont littéralement plongé.

Le seuil des -10°C a été franchi dans plusieurs secteurs, notamment en Seine-Maritime et dans l'Orne, avec des valeurs parfois encore plus basses dans l'intérieur des terres. Dans le sud du Calvados, la minimale provisoire a même atteint -13°C, un niveau exceptionnel pour la région.

Ce froid intense s'est accompagné d'un verglas généralisé, rendant les conditions de circulation délicates dès les premières heures de la journée.

Une accalmie relative cet après-midi, mais une situation toujours à risque

Au fil de l'après-midi, les températures remontent progressivement pour repasser en territoire positif, avec des maximales généralement comprises entre 1 et 4°C.

Cette hausse reste toutefois insuffisante pour éliminer totalement le verglas, notamment dans les zones ombragées.

Quelques averses localisées sont possibles entre la fin d'après-midi et le début de soirée, parfois sous forme de giboulées, surtout vers la côte d'Albâtre, le Pays de Caux, le Petit Caux, la vallée de la Bresle et le Pays de Bray.

A noter : Fécamp est l'un des rares secteurs où un mélange pluie-neige est envisagé dès cet après-midi.

Neige-verglas : la Normandie bascule en vigilance orange ce mercredi matin

La vigilance neige-verglas reste de mise en Normandie jusqu'à mercredi 7 janvier, avec un net renforcement du dispositif dans la nuit et en matinée. L'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime passeront en vigilance orange entre 4h et 10h, avant un retour au jaune jusqu'à 15h. Dans la Manche et le Calvados, la vigilance jaune est maintenue jusqu'à 10h mercredi matin. Cet épisode hivernal marqué impose une prudence maximale, en particulier lors des déplacements aux premières heures de la journée.

Où peut-il neiger ce soir et dans la nuit de mardi à mercredi ?

C'est dans la soirée puis surtout dans la nuit que la situation devient la plus délicate.

Les précipitations gagnent progressivement la région, avec des phénomènes très variables selon les secteurs.

pluie et neige mêlées attendues sur plusieurs villes

Des averses de pluie et de neige sont possibles notamment à :

Caen

Clécy

Vire

Lisieux

Brionne

Rouen

Fécamp

Dieppe

Le Tréport

Avranches

Dans ces zones, l'évolution dépendra fortement des températures au sol, avec un risque de chaussées glissantes.

Neige franche attendue dans l'intérieur des terres

Dans les secteurs les plus froids, la neige pourrait tomber de façon plus nette, notamment vers :

Domfront

Alençon

Mortagne-au-Perche

Argentan

Verneuil-sur-Avre

Villiers-en-Ouche

Neufchâtel-en-Bray

Étrépagny

Ces zones sont les plus exposées à un blanchiment temporaire, parfois dès la seconde partie de nuit.

Quel temps mercredi matin en Normandie ? un contraste marqué entre les départements

Manche : retour du soleil, températures plus douces entre 5 et 7°C

Orne : matinée partagée entre neige, averses neigeuses et éclaircies, températures entre 1 et 3°C

Eure : pluie et neige mêlées, peu ou pas d'éclaircies, 1 à 3°C

Seine-Maritime : temps plus sec et lumineux, 2 à 6°C, avec encore quelques averses neigeuses possibles vers le Pays de Bray

La situation reste donc très hétérogène, typique d'un épisode hivernal instable.