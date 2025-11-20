Alerte Météo. Encore de la neige en Normandie : ce qui vous attend dans les prochaines heures

La Normandie s'est réveillée sous un décor hivernal ce jeudi. Entre Gacé et Echauffour, dans l'Orne, jusqu'à 3 à 4 cm de neige ont été relevés à 7h, après un "orage de neige" observé vers 23h. L'Eure et la Seine-Maritime ont également été touchées, avec un léger saupoudrage sur les hauteurs.

❄️ Une partie de la Normandie se réveille sous la neige, comme ici dans l'Orne, à Orgères, près de Gacé.



📺 Les images des premiers flocons normands sont à retrouver aujourd'hui dans Le 13H de @MSLacarrau sur @TF1Info pic.twitter.com/ozUDlQMs7L — Antoine Santos (@AntoineSnts) November 20, 2025

Cette situation intervient alors que Météo-France place l'Orne en vigilance jaune neige-verglas de jeudi 18h à vendredi 6h, en raison de conditions glissantes attendues dans la nuit.

Risque d'orages froids et de grésil : pourquoi la météo se dégrade

Selon l'observatoire Keraunos, un air très froid en altitude (jusqu'à -36 à -38°C à 500hPa) plonge la région dans une configuration propice aux averses instables. Résultat : giboulées neigeuses, grésil, orages ponctuels et faible risque tourbillonnaire, notamment autour de la Manche.

Cette instabilité pourrait s'intensifier en soirée, surtout près du littoral, mais également à l'intérieur des terres où les contrastes thermiques restent marqués. Des trombes marines ou très localement des tornades ne sont pas totalement exclues, même si le risque demeure faible.

Jeudi après-midi : un nouveau passage neigeux attendu

Dès 16h, de nouvelles averses de neige sont susceptibles de toucher l'est de l'Orne et le Bocage ornais, avant de gagner d'autres secteurs dans la soirée.

La neige devrait atteindre 2 à 3cm sur l'Orne et le sud du Calvados, avec un risque marqué de verglas dans la nuit. Les automobilistes devront rester prudents, les chaussées pouvant blanchir rapidement sous ces averses parfois intenses mais brèves.

Vendredi matin : des plateaux normands susceptibles de blanchir

Entre la fin de nuit et l'aube, les averses pourraient remonter vers le nord de la région. Les plateaux du Pays de Bray, les hauteurs de Rouen et le nord de l'Eure pourraient voir apparaître une fine couche au sol. Le phénomène devrait rester localisé mais suffira à compliquer les déplacements du début de matinée.

Et ce week-end ? Un possible retour des flocons

Si les modèles restent encore à affiner, plusieurs scénarios envisagent de nouvelles averses neigeuses ce week-end, en fonction du maintien du flux de Nord. Une tendance que nous continuerons de suivre.