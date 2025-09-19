Alerte météo. Vigilance orages en Normandie ce samedi, des cas localement violents surtout dans deux départements

Après une journée ensoleillée et chaude ce vendredi, la situation météo va nettement changer samedi 20 septembre en Normandie. Les premières pluies sont attendues dès la matinée, avant l'arrivée d'un risque d'orages dans l'après-midi et en soirée.

Des pluies généralisées en fin de matinée

Entre 10h et 14h, les précipitations toucheront toute la région. Mais c'est dans l'Est qu'elles seront le plus violentes.

A Rouen, dans le pays de Bray, la Vallée de la Bresle et l'Inter Caux-Vexin, les cumuls pourront atteindre 5 à 10mm (soit 5 à 10 litres d'eau par m² !). Sur le pays de Caux, la côte d'Albâtre, la vallée de la Seine et l'agglomération havraise, les averses seront plus modérées, avec 1 à 5mm attendus.



Dans la Manche c'est 1 à 3mm qui sont attendus aux alentours de 9h (2mm à Saint-Lô, 3mm à Carentan). Dans le Calvados, à Caen, ce sont 3mm qui sont attendus entre 8h et 11h. Même situation à Vire avec un pic à 9h. Idem à Lisieux. Dans l'Orne, à Flers on attend 2mm vers 10h, pareil à Alençon entre 9 et 11h.

• A lire aussi. Manche. La sécheresse s'atténue, mais la situation reste contrastée selon les secteurs

Ces pluies pourraient parfois s'accompagner de coups de tonnerre, mais sans phénomène violent.

Des orages violents possibles en fin de journée

Le ciel devrait s'éclaircir partiellement dans l'après-midi, mais un risque d'orage réapparaîtra entre 17h et 20h, surtout dans l'est de la Seine-Maritime (pays de Bray, Vallée de la Bresle, Petit Caux) ainsi que l'Eure et l'est de l'Orne (Mortagne-au-Perche, Villers-en-Ouche). Ces cellules orageuses, très localisées, pourraient apporter de fortes averses et parfois de la grêle.

Ailleurs, quelques averses resteront possibles, mais sans intensité particulière.

Les horaires de vigilance par département

Selon Météo-France et le site spécialisé Keraunos, voici les créneaux horaires où la vigilance est de mise :

Manche : entre 10h et 12h

: entre 10h et 12h Calvados : entre 10h et 14h

: entre 10h et 14h Orne : entre 8h et 21h

: entre 8h et 21h Eure : entre 8h et 21h

: entre 8h et 21h Seine-Maritime : entre 8h et 21h

Un week-end placé sous surveillance météo

Si la Normandie ne devrait pas connaître de phénomènes extrêmes, la prudence reste conseillée samedi, notamment lors des déplacements. Les conditions météo devraient s'améliorer progressivement dimanche, avec le retour d'éclaircies plus durables.