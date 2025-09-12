Météo. Vigilance orages sur la Manche et la Seine-Maritime ce vendredi, de la pluie attendue sur toute la région

Météo France a émis une alerte jaune orages ce vendredi 12 septembre matin. La Manche est concernée jusqu'à 12h, tandis que la Seine-Maritime le restera jusqu'à 15h. Ces deux départements devraient connaître un temps perturbé, marqué par des pluies soutenues et un risque d'orages localement forts.

Fortes averses attendues cet après-midi

Si la matinée s'annonce relativement clémente en dehors de quelques averses au nord de la région, la situation va rapidement évoluer. Dans l'après-midi, les pluies devraient se généraliser à l'ensemble de la Normandie : Orne, Calvados, Eure, Manche et Seine-Maritime seront touchés.

Des orages plus marqués sur le littoral normand

Les villes côtières comme Cherbourg, Fécamp, Dieppe ou encore Le Tréport sont en première ligne. C'est là que l'activité orageuse pourrait être la plus intense, avec des coups de tonnerre et des pluies soutenues.

Un vent sensible et des températures fraîches

Le vent soufflera de manière modérée mais pourra atteindre 60km/h en rafales, accentuant la sensation d'instabilité. Côté températures, elles resteront fraîches pour la saison : 17°C en matinée sur l'ensemble de la Normandie, puis 18°C au mieux dans l'après-midi, malgré les averses.