Musique. Feu! Chatterton de retour sur scène : le groupe ajoute une date à Rouen pour sa tournée en 2026

Trois ans après Palais d'argile, disque de platine et véritable tournant dans leur carrière, Feu! Chatterton revient avec Labyrinthe, un album salué pour sa densité émotionnelle et son écriture ciselée. Un retour qui réjouit les fans, eux qui attendaient impatiemment de nouvelles dates de concert. C'est désormais chose faite : le groupe foulera la scène du Zénith de Rouen le 26 novembre 2026.

Des thématiques plus intimes

Dans ce quatrième album, ils ont décidé d'aborder des thématiques fortes et plus intimes : l'enfance, le temps, l'identité mais aussi le deuil. Entre l'hommage bouleversant à leur ami Jean-Philippe Allard dans Mille vagues et l'énergie solaire de Allons voir, Feu! Chatterton offre une œuvre riche.

Un disque taillé pour la scène

Dans Labyrinthe, le groupe se laisse porter par des envies multiples, passant de l'électro-pop aux ballades, du rock progressif à des touches plus folk. Chaque morceau ouvre une nouvelle porte, une nouvelle ambiance à découvrir. Quant à Arthur Teboul, il signe des textes toujours aussi imagés, mêlant clarté, vulnérabilité et une quête de sens qui traverse tout l'album.

Déjà considéré comme l'un de leurs albums majeurs, Labyrinthe promet une tournée d'une grande intensité. Avant Rouen, Feu! Chatterton célébrera ses quinze ans de carrière avec deux concerts exceptionnels à l'Accor Arena, les 10 et 11 février prochains. Les cinq musiciens, réputés pour leurs performances généreuses et habitées, s'apprêtent ainsi à ouvrir un nouveau chapitre de leur parcours enflammé.