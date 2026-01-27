En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Deauville. Des visites de sécurité prévues dans les bars de nuit, discothèques et restaurants

Sécurité. La Ville de Deauville a annoncé vouloir renforcer la sécurité dans les établissements nocturnes. Bars, discothèques et restaurants feront prochainement l'objet de visites d'une commission de sécurité.

Publié le 27/01/2026 à 09h05 - Par Elvire Alix
Deauville. Des visites de sécurité prévues dans les bars de nuit, discothèques et restaurants
Ces visites de sécurité concernent les établissements ayant des horaires tardifs, comme les bars ou boîtes de nuit. - Illustration

La Ville de Deauville a sollicité la sous-préfecture afin d'organiser une série de visites de sécurité au sein de l'ensemble des Etablissements recevant du public (ERP) aux horaires tardifs, notamment les bars de nuit, les discothèques, ainsi que les restaurants.

Prévention et vérification

Ces contrôles seront menés par une commission de sécurité dans une démarche avant tout préventive. Organisées par la sous-préfecture, elles seront cependant obligatoires. L'objectif n'est pas de pointer du doigt les professionnels locaux mais d'anticiper les risques et s'assurer que rien n'est laissé au hasard : "Il est du devoir de la Ville de regarder le passé, de le confronter au présent pour protéger l'avenir", rappelle la Ville. Une référence directe à des drames qui ont marqué les esprits, comme l'incendie survenu il y a 10 ans à Rouen dans le bar Le Cuba Libre qui avait coûté la vie à 14 jeunes, ou plus récemment, le drame dans la station suisse de Crans-Montana qui a fait 40 morts et plus de 100 blessés.

