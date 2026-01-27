Tennis. La n°1 française Loïs Boisson attendue à l'Open de Rouen

C'est désormais le rendez-vous du tennis féminin. La 5e édition de l'Open de Rouen ou Open Cap Finances, qui aura lieu du 11 au 19 avril au Kindarena, a ouvert officiellement sa billetterie. Elle est disponible sur son site internet openrouen.fr. Dernière actualité en date, la venue de Loïs Boisson, actuelle numéro 1 française, 36e mondiale et demi-finaliste de la dernière édition de Roland-Garros. L'an dernier, c'est l'Ukrainienne Elina Svitolina qui l'avait emporté en finale face à la Serbe Olga Danilovic. L'année précédente, c'est l'Américaine Sloane Stephens qui gagnait le précieux titre. Le tournoi WTA 250 continue ainsi d'attirer les plus grands noms de la discipline et est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable du tennis féminin. Il a même été élu meilleur tournoi international féminin français 2025. En moyenne, la compétition attire plus de 20 000 spectateurs et 12 millions de téléspectateurs.

Le tournoi prévoit neuf jours intenses de compétition avec pas moins d'une soixantaine de matchs.