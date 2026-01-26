En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Seine-Maritime. Droits de douane américains : quel impact sur le port du Havre ?

Economie. L'entrée en vigueur des droits de douane américains à 15 % a eu des conséquences à court terme sur le trafic portuaire en 2025, indique Haropa, le grand port de l'axe Seine, qui comprend Le Havre, Rouen et Paris. Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts en profondeur.

Publié le 26/01/2026 à 17h48 - Par Célia Caradec
Le port du Havre a vu transiter plus de 3 millions de conteneurs en 2025. - Célia Caradec

L'année 2025 aura une nouvelle fois été marquée par un record du nombre de conteneurs manutentionnés sur Haropa, le grand port de l'axe Seine, comprenant les infrastructures portuaires de Paris, Rouen et Le Havre. Ce sont 3,2 millions d'équivalents 20 pieds (conteneurs d'environ 6m) qui ont transité par Le Havre, soit une hausse de 4 % du trafic, malgré les soubresauts géopolitiques internationaux.

Des stocks à l'annonce

Ces douze derniers mois, les déclarations mouvantes des Etats-Unis au sujet des droits de douane auront impacté à la marge le trafic. Depuis le mois d'août, des droits de douane de 15 % minimum sont en effet appliqués aux produits exportés depuis l'Union européenne vers les Etats-Unis. "Avant même leur entrée en vigueur, dès l'annonce, on a observé une très forte progression des trafics à destination des Etats-Unis, souligne Benoît Rochet, directeur général d'Haropa, les importateurs voulaient remplir leurs entrepôts avant la mise en place de ces droits de douane." Après un léger recul à la fin du premier semestre, le trafic a repris en fin d'année, "les stocks accumulés arrivant à échéance", remarque Kris Danaradjou, directeur général adjoint en charge du développement.

Des effets à long terme

Cependant, il est trop tôt pour évaluer l'impact de ces droits de douane à moyen ou long terme. "On sait que les importateurs, les exportateurs, les distributeurs et autres peuvent absorber une partie de ces droits, et qu'ils ne produisent réellement leurs effets que plusieurs années plus tard, quand les différents acteurs de la chaîne logistique souhaitent reconstituer leurs marges antérieures à la mise en œuvre de ces droits de douane", tempère Benoît Rochet. Si les trafics restent stables ces derniers mois, "2026 sera une année test", souligne Kris Danaradjou.

Sur les 150 000 à 180 000 conteurs exportés vers les Etats-Unis chaque année, 30 % des marchandises sont des vins et spiritueux, que le président américain Donald Trump a récemment menacé de taxer à 200 %… Avant de revenir sur ses déclarations à l'occasion du Forum économique de Davos, en Suisse, jeudi 22 janvier.

