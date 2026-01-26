En ce moment Mr Electric Blue Benson Boone
Près d'Alençon. La "Ceriséenne", la première course de la saison fait son retour dans l'Orne

Sport. La 9e édition de la course "la Ceriséenne", première course à pied de l'année dans l'Orne, aura lieu dimanche 22 février. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association Un geste, un rêve, un sourire pour aider les enfants malades.

Publié le 26/01/2026 à 16h27 - Par Lucie Peudevin
La Ceriséenne fait son retour dimanche 22 février dans l'Orne - Courtoisie

Les inscriptions sont ouvertes. Chaque année, la "Ceriséenne" est la première course sur route de la saison. Sa 9e édition est de retour dimanche 22 février. Les 500 participants s'élanceront soit pour 6km, soit pour 12, sur un circuit en deux boucles, autour de Cerisé dans la périphérie d'Alençon.

"C'est une course festive"

Juste avant la course, disputée à 10h30, des élèves de maternelle, primaire et collège s'élanceront, tout comme les marcheurs de la randonnée solidaire, organisée cette année au profit de l'association Un geste, un rêve, un sourire pour soutenir les enfants malades.

Amélie Lecomte sur le sujet

Pour Amélie Lecomte, organisatrice de l'événement, la Ceriséenne "est une course festive où l'on veut de la convivialité, que les participants se rencontrent. Que ce soit sur route ou chemin, c'est un bon entraînement pour toutes les courses qui viennent après", conclut-elle.

Pratique. Inscriptions en ligne sur www.timepulse.fr ou retrait des dossards samedi 21 février de 10h à 16h, au magasin Running Conseils d'Alençon.

