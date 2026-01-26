Alençon. La maison des 7 colonnes reçoit le premier prix de l'éco-restauration

C'est une grande première en Normandie. Jeudi 22 janvier, la fondation du patrimoine a décerné le prix de l'éco-restauration à la maison des 7 colonnes, à Alençon. L'immeuble en bois d'origine médiévale a reçu un chèque de 30 000€ pour sa rénovation respectueuse de la biodiversité.

"Une rénovation exemplaire"

En effet, le bâtiment, classé Monument historique depuis 2017, a été rénové avec "des peintures naturelles et biosourcées à l'huile de lin, des enduits chaux-chanvre, de la laine de roche", détaille Alain Jourdan, gérant de la SCI Les informels et propriétaire du lieu.

"C'est une rénovation exemplaire", précise Astrid Pétrel, déléguée territoriale de la Fondation du patrimoine. Le prix de l'éco-restauration salue cette exemplarité des travaux qui ont coûté 2 millions d'euros.

Créé en 2025, le prix a pour but "d'inciter à faire des restaurations respectueuses de l'architecture locale et de l'histoire en utilisant des matériaux de qualité", conclut Olivier Gronier, délégué départemental de la Fondation du patrimoine.