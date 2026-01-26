En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Alençon. La maison des 7 colonnes reçoit le premier prix de l'éco-restauration

Environnement. La maison des 7 colonnes, à Alençon, a décroché le prix de l'éco-restauration, jeudi 22 janvier. Sa rénovation respectueuse de l'environnement a été saluée par la Fondation du patrimoine avec un chèque de 30 000€ en guise de récompense.

Publié le 26/01/2026 à 17h45 - Par Lucie Peudevin
Alençon. La maison des 7 colonnes reçoit le premier prix de l'éco-restauration
La maison des 7 colonnes à Alençon, a décroché le prix de l'éco-restauration jeudi 22 janvier. - Lucie Peudevin

C'est une grande première en Normandie. Jeudi 22 janvier, la fondation du patrimoine a décerné le prix de l'éco-restauration à la maison des 7 colonnes, à Alençon. L'immeuble en bois d'origine médiévale a reçu un chèque de 30 000€ pour sa rénovation respectueuse de la biodiversité.

"Une rénovation exemplaire"

En effet, le bâtiment, classé Monument historique depuis 2017, a été rénové avec "des peintures naturelles et biosourcées à l'huile de lin, des enduits chaux-chanvre, de la laine de roche", détaille Alain Jourdan, gérant de la SCI Les informels et propriétaire du lieu.

Notre reportage sur le sujet

"C'est une rénovation exemplaire", précise Astrid Pétrel, déléguée territoriale de la Fondation du patrimoine. Le prix de l'éco-restauration salue cette exemplarité des travaux qui ont coûté 2 millions d'euros.

Créé en 2025, le prix a pour but "d'inciter à faire des restaurations respectueuses de l'architecture locale et de l'histoire en utilisant des matériaux de qualité", conclut Olivier Gronier, délégué départemental de la Fondation du patrimoine.

