Près d'Alençon. Alain Brisard, au service de la nature

Il habite une maison au milieu des bois, dans un lieu-dit de Saint-Nicolas-des-Bois, près d'Alençon. Proche de la nature depuis toujours, c'est ainsi qu'Alain Brisard a vécu sa vie. "J'avais deux objectifs très jeune : ne pas m'ennuyer au travail et profiter de l'activité que j'aime, à savoir la nature", lance le septuagénaire. Un regard dans le rétroviseur pour confirmer qu'il a bien coché les deux cases.

Equilibrer la faune et la flore

Originaire de la Mayenne et arrivé très tôt dans l'Orne, Alain Brisard est de ceux qui ne bougent pas beaucoup une fois installés. Exception faite d'une année à l'IUT de Caen, il a passé l'essentiel de sa carrière à enseigner la gestion et la comptabilité au lycée Saint-François-de-Sales à Alençon. Ce même établissement où, plus jeune, il a étudié. En parallèle de corriger des copies, il a consacré son temps libre à sa passion pour la nature à travers la fonction de lieutenant de louveterie, cet agent de la biodiversité mandaté bénévolement par l'Etat. "J'ai voulu apporter ma contribution à l'équilibre de la faune et de la flore", indique-t-il. Dans cette fonction, il est tantôt chasseur, tantôt enquêteur des animaux. "On peut être sollicité par exemple par un agriculteur après des dégâts constatés. Il faut d'abord s'assurer de l'animal responsable. Parfois sur des dégâts en bordure de cours d'eau, on peut dire que ce sont des sangliers, alors que ça peut être des rats. Même chose dans d'autres secteurs, où on accuse les sangliers alors que ça peut être des blaireaux", explique Alain Brisard. Pour ce faire, il est indispensable d'avoir un minimum de connaissance de chasse.

"Je suis quelqu'un de passionné. Je crois que je serai toujours bien occupé"

"Aujourd'hui les années passent, et il y a des limites d'âge, donc je dois mettre fin à mes activités", souffle Alain Brisard. Après sa retraite professionnelle en 2011, il abandonne en janvier 2025, après 45 ans de fonction, son rôle de lieutenant de louveterie, qui s'exerce jusqu'à 75 ans, et par extension ses responsabilités de président aux niveaux départemental, régional et national. "J'ai pu voir évoluer la fonction et les mentalités sur le monde de l'environnement", glisse-t-il. Pas de grands projets prévus ensuite, si ce n'est de garder le contact avec la nature. "Je ne suis pas inquiet pour mon devenir, je suis quelqu'un de passionné. En dehors de la chasse, je suis un passionné de la mer et de la pêche en bateau, donc je crois que je serai toujours bien occupé", conclut-il.