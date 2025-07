Sées. "Une fierté pour l'Orne" : le timbre postal à l'effigie de la cathédrale Notre-Dame officiellement lancé

C'est un jour historique pour l'Orne et la ville de Sées. "La cathédrale, c'est un édifice remarquable et emblématique de notre ville. Se dire qu'à l'autre bout du monde, quelqu'un pourra la voir sans être passé par Sées, c'est top", réagit Christophe Robieux, maire adjoint de la commune en charge du patrimoine et de la culture, après le lancement d'un timbre postal à l'effigie du monument.

"L'une des plus belles cathédrales de France"

Le précieux timbre, imprimé en 600 000 exemplaires, a été vendu en avant-première à la chapelle canoniale de Sées, vendredi 11 juillet. "A partir du moment où l'on met nos monuments en valeur, je participe", sourit le Sagien Jean-Jacques Badault, qui était sur place dès 9h30. "Je suis très attachée à la cathédrale de Sées. Pour moi, c'est l'une des plus belles cathédrales de France", confie quant à elle Micheline Chollet, qui est également repartie avec son lot de timbres. La pièce à l'effigie du monument est à retrouver dans les bureaux de poste dès maintenant.

Le nouveau timbre est maintenant disponible à la vente dans les bureaux de poste. - Martin Patry

"Une fierté pour l'Orne"

Jusqu'ici, seulement 14 des 8 500 timbres émis depuis 1849 étaient relatifs à l'Orne. "Il a même fallu attendre 1962 pour voir le premier timbre ornais, qui représentait la ville de Bagnoles-de-l'Orne", explique le philatéliste Yves Duchemin, à l'origine de la 15e pièce. "C'est beaucoup de fierté pour l'Orne. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 20 millions de philatélistes dans le monde, dont 400 000 en France. Le timbre représente une sorte de support commercial. Désormais, il suffira simplement d'utiliser le courrier conventionnel pour faire connaître la ville de Sées", poursuit-il.

Le 25 juillet, la Ville inaugurera un deuxième timbre postal à l'effigie du peintre et physicien ornais Nicolas-Jacques Conté (1755-1805). La pièce sera en vendue en avant-première à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, de 9h30 à 18h.