Fécamp. Les villas Bénédictine, face au palais, bientôt transformées en appartements touristiques

Ce sont des bâtiments patrimoniaux : à Fécamp, le groupe Bacardi va vendre trois demeures voisines du palais Bénédictine, où il produit la célèbre liqueur du même nom. La villa Vincelli, la villa Bon Accueil et la maison Cuvier seront cédées d'ici septembre au groupe immobilier Horizon, qui va y aménager 27 appartements touristiques haut de gamme.

Du studio au T3

"Ces villas ont d'abord été les résidences privées de la famille Le Grand (celle du fondateur de la Bénédictine, N.D.L.R.) jusque dans les années soixante-dix. Elles ont servi de bureau, de boutique pour le palais puis ont été louées à la Ville de Fécamp pour y aménager l'office de tourisme puis l'école des beaux-arts. Elles sont toutes inoccupées depuis de longues années", détaille Thibault Ruffat, directeur général des centres de visites au sein du groupe Bacardi.

La villa Vincelli, en face du palais, et la villa Bon Accueil (à droite). La maison Cuvier se situe plus au fond. - Célia Caradec

Dans la villa Vincelli, juste en face du palais, un studio, sept T2 et un T3 seront aménagés par le groupe Horizon, pour une clientèle d'affaires et de loisir, qui pourra bénéficier aussi d'une "salle partagée majestueuse". Dans la villa Bon Accueil, dont le jardin est enseveli sous la végétation, dix studios, un T2 et deux T3 verront le jour, ainsi qu'une salle de sport et une salle de projection à l'entresol. Enfin, au fond, la maison Cuvier accueillera deux studios et deux T2 pour des séjours de plus longue durée. Selon les hébergements, le coût de la nuitée devrait se situer autour de 80 à 150€. Les 27 logements seront exploités via une conciergerie.

Moulures, boiseries, vitraux…

Le groupe immobilier prévoit d'investir sept à huit millions d'euros au total pour réhabiliter les trois demeures, aménager et meubler les appartements, dont l'architecture est à l'image du palais Bénédictine : boiseries, moulures, vitraux, faïence, carrelage… "90% du budget sera investi pour transformer et réhabiliter l'existant", note Mehdi Gaïji, président du groupe Horizon Access Management qui salue "l'effort du groupe Bacardi" sans toutefois communiquer le montant de la cession.

Le jardin juste en face du palais va être racheté par la mairie pour 1€ symbolique. - Célia Caradec

"Certains planchers ne sont plus accessibles, certains murs sont à soutenir. Il n'y a rien de standard à l'intérieur, il faut faire du cas par cas", détaille le représentant du groupe, qui croit en un équilibre économique à Fécamp, grâce notamment aux visiteurs du palais Bénédictine, "situé à dix secondes" des villas.

Mehdi Gaïji, président d'Horizon Access Management Impossible de lire le son.

Car si le groupe Bacardi, qui reste propriétaire du palais, n'a "pas les moyens ni l'ambition de créer un projet hôtelier", il entend travailler "en complémentarité" avec l'acheteur. "Le palais Bénédictine reçoit plus de 110 000 visiteurs par an et a développé une activité d'événements privés et professionnels, qui fait apparaître un besoin d'hébergement sur la ville de Fécamp. Il y a un manque", constate Thibault Ruffat.

Thibault Ruffat, directeur général des centres de visites chez Bacardi Impossible de lire le son.

Le maire, David Roussel, croit aussi en cette "nouvelle activité économique pour Fécamp", complémentaire aux hébergements déjà existants sur le territoire. La municipalité va quant à elle racheter le jardin public qui fait face au palais Bénédictine, pour 1€ symbolique.

Pratique. Un site internet est dédié au projet de réhabilitation : villasbenedictines-fecamp.fr