Découverte. Une journée à Octeville-sur-Mer, entre terre et mer…

Aux portes du Havre, Octeville-sur-Mer offre un concentré de nature, d'histoire et d'activités en plein air. Si vous rejoignez la plage par le chemin de Saint-Andrieux, un escalier d'environ 500 marches vous permettra d'approcher l'épave du Liberty Ship Lee S. Overman, navire échoué après avoir heurté une mine. Egalement accessible depuis les escaliers, une ancienne station de pompage de carburant de l'OTAN, convertie aujourd'hui en ferme pédagogique, la ferme Aquacaux. Bars, turbots et crustacés y sont élevés. L'association qui gère le site propose des visites guidées et des initiations à la pêche à pied. Les amateurs d'activités sportives trouveront aussi leur bonheur : près de l'aéroport local se trouve le golf d'Octeville, et les cyclistes peuvent emprunter la véloroute entre Le Havre et Etretat, avec une belle portion traversant la commune. Côté patrimoine, l'église Saint‑Martin et la chapelle Saint‑Clair, toutes deux protégées au titre des Monuments historiques, méritent un détour pour leur charme discret et leur ancrage local.