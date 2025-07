Calvados. Un brunch face à la cathédrale ou la mer

Le brunch des Briques vous accueillepour un buffet à volonté et fait maison. De 12h à 16h tous les dimanches, venez faire un tour à la mer pour bruncher !

Pour 30€ et à 5 minutes à pied de la plage, des produits locaux et de saison seront à volonté aux Briques. On retrouve une partie petit-déjeuner, une partie salée et des desserts. Sur réservation uniquement (02 61 53 69 09), et la table est réservée pour tout l'après-midi.