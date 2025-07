Dieppe. Prendre le large avec Guillaume Fourrier, spécialiste de la pêche aux gros poissons

"Je ne vise pas la quantité mais la qualité, c'est comme ça que je vois la pêche." Au port de Dieppe, Guillaume Fourrier propose des sorties de pêche en mer centrées sur une prestation haut de gamme et exigeante : "Je veux que les clients aient vécu un moment unique." Spécialiste des gros poissons comme le lieu jaune, il adapte ses sorties aux conditions du jour, que l'on soit débutant ou confirmé. "Chaque journée est différente, avec le vent, la force des marées", précise Guillaume Fourrier.

Il quitte son bureau

pour prendre la mer

Passionné depuis l'adolescence, le professionnel a travaillé dans l'industrie de la pêche pendant 15 ans, notamment en tant que directeur marketing. Pendant longtemps, il est resté devant un ordinateur, même si c'était pour travailler dans le secteur de la pêche. Mais "ça restait un boulot de bureau, loin de la mer". C'est pour cela qu'en 2023, il a choisi de faire le grand saut et de devenir moniteur guide de pêche, concrétisant un rêve de longue date. Auteur de 14 livres, il partage aujourd'hui son expertise sur un bateau équipé des dernières technologies.

Confort, sécurité et respect de la nature

Les sorties sont limitées à trois ou quatre personnes pour un coût de 400€ par personne. Le moniteur fournit tout le matériel nécessaire et veille à la sécurité de chacun, imposant le port de gilets de sauvetage. "Ce sont des gilets très légers, autogonflants et qui se déploient si on tombe à l'eau." Il sensibilise également à une pêche responsable, en relâchant les poissons non adultes et en respectant les quotas.

Pratique. Réservations sur guillaumefourrier.fr.