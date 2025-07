Mer. Treize noyades suivies de huit décès en Normandie depuis le début de cette année

Avec les vacances estivales, le soleil et des températures élevées, la foule se presse en bord de mer et sur les sites de baignade comme les plans d'eau. Mais attention aux noyades. 109 personnes sont mortes noyées dans l'Hexagone, rien que pour le mois de juin. Treize noyades, dont huit suivies de décès, en Normandie ont été comptabilisées depuis le début de cette année. La moitié s'est produite en mer, 28% dans les cours d'eau et plans d'eau, et 22% en piscine.

Les autorités sanitaires appellent donc à la prudence et à la vigilance. Il s'agit donc d'ouvrir l'œil notamment pour la baignade des enfants, de privilégier les sites surveillés et d'éviter tout choc thermique en entrant dans l'eau très progressivement lorsque les températures sont élevées.