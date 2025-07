Insolite. Une célèbre ville normande dans le classement des communes les plus reposantes de France

Dans une étude menée par l'agence de location Sixt, 29 villes françaises ont été évaluées selon plusieurs critères liés au bien-être : pollution sonore, lumière, densité de population, trafic, mais aussi les avis Google évoquant les termes "calme" ou "paisible". Le Havre se hisse à la 5e place, aux côtés d'Aix-en-Provence, Tours ou Reims. Une belle reconnaissance pour la cité océane souvent associée à l'industrie ou au béton… et qui révèle ici un tout autre visage.

Entre horizon bleu et respiration verte

Ce qui séduit ? La vue sur la mer, omniprésente, le rythme nonchalant du front de mer, les plages accessibles à pied, et les nombreux parcs (notamment les Jardins suspendus). Le centre-ville reconstruit, aéré et classé au patrimoine mondial de l'Unesco, contribue aussi à cette sensation d'espace et de sérénité. De quoi envisager un week-end détente sans quitter la région.

Le Havre devance Rennes, Nîmes, Toulouse ou encore Nantes dans ce classement

Chaque été la ville se transforme en musée à ciel ouvert, avec Un Eté au Havre, l'occasion de découvrir des œuvres d'art contemporain accessibles à tous. Depuis 2017, des artistes du monde entier réinventent la cité portuaire, entre patrimoine, culture et création. Cette neuvième édition est riche de neuf œuvres contemporaines, des cabanes de plage repensées aux installations sonores et sculpturales dans le centre-ville et les Jardins suspendus.

