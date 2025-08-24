Inédit. Ce dimanche, France 5 dévoile un nouveau documentaire spectaculaire sur la côte normande "Les 100 lieux qu'il faut voir"

Dans sa douzième saison, la série documentaire Les 100 lieux qu'il faut voir continue de mettre en lumière les plus beaux territoires français. Ce dimanche, place à la Normandie avec un épisode inédit intitulé Du littoral normand à la baie de Somme. Pendant 52 minutes, France 5 propose une balade inoubliable, entre nature sauvage et patrimoine unique bien de chez nous.

La côte normande, terre de contrastes et d'histoire

La Normandie a toujours séduit par la diversité de ses paysages et la richesse de son histoire. Cette terre, marquée par les guerres mais toujours capable de renaître, illustre parfaitement la résilience et le charme de la région. Du front de mer aux villages intimes, chaque étape raconte une facette différente de ce littoral fascinant.

Deauville et la villa Strassburger, symbole d'une amitié franco-américaine

Parmi les haltes marquantes, Deauville occupe une place centrale. Derrière son image glamour, la ville abrite la villa Strassburger, demeure emblématique du lien qui unit la Normandie aux Etats-Unis. Ce monument illustre une histoire partagée qui s'est renforcée après la Seconde Guerre mondiale.

Le Havre, un patrimoine moderne inscrit à l'Unesco

Autre étape incontournable de ce voyage : Le Havre. La cité portuaire a été presque entièrement reconstruite dans les années 1950 par l'architecte Auguste Perret, maître du béton armé. Aujourd'hui, son urbanisme unique est classé au patrimoine mondial de l'Unesco, preuve de l'audace et de la modernité de cette ville qui s'est réinventée.

Etretat et la baie de Somme, des paysages grandioses

La côte normande, c'est aussi des décors naturels parmi les plus célèbres de France. Les falaises d'Etretat, sculptées par le vent et la mer, offrent un panorama spectaculaire. Plus au nord, les marais de la baie de Somme dévoilent une nature sauvage et préservée, véritable havre de biodiversité.

Une invitation au voyage sur France 5

Ce nouvel épisode de Les 100 lieux qu'il faut voir est une carte postale vivante, portée par des habitants passionnés qui partagent leur attachement à leur terre. Entre patrimoine, mémoire et grands espaces, la Normandie se dévoile comme rarement.

Rendez-vous ce dimanche soir

L'épisode inédit Du littoral normand à la baie de Somme sera diffusé dimanche 24 août 2025 à 21h sur France 5, et disponible ensuite en replay sur france.tv. Une occasion unique de (re)découvrir la Normandie autrement.