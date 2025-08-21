Festivités. Le Dîner de la Digue à Cabourg : un rendez-vous gourmand et festif en bord de mer

A Cabourg, la fin de l'été se fête en grande pompe… et surtout en grande tablée ! Depuis 2004, le Dîner de la Digue réunit chaque année des milliers de convives le long des 3,6km de promenade pour un moment convivial en front de mer. L'édition 2025, prévue pour samedi 23 août, affiche déjà complet pour les réservations. Mais pas d'inquiétude : un certain nombre de tables restent disponibles sans réservation, toutes situées du côté de Cap Cabourg.

Un événement attendu

"C'est un rendez-vous fédérateur, très attendu des Cabourgeais", souligne Louise Bougault, directrice de l'office de tourisme. Cette année, pour la première fois, la réservation pouvait se faire à la fois en ligne et sur place, rendant l'organisation plus fluide. Car c'est un vrai marathon logistique ! L'événement, qui réunissait 600 participants à ses débuts il y a plus de 10 ans, a accueilli l'an passé 6 200 convives répartis sur plus de 1 000 tables et 15 000 visiteurs venus profiter des animations. Pour éviter les grands groupes trop imposants, la limite de réservation a été abaissée à 18 places maximum. Les tables sont installées dès 4h du matin, avec un étiquetage précis pour que chacun retrouve facilement son emplacement.

Une soirée entre mer

et bonne humeur

Mais le principe reste inchangé : à partir de 19h, chacun s'installe, sort son pique-nique ou commande un panier-repas à emporter. "Certaines tables sont décorées, d'autres s'accompagnent de costumes colorés." Cette année, le patrimoine marin est à l'honneur. Pour rythmer la soirée, le programme s'annonce riche : déambulations artistiques, animations de rue sur le thème de la piraterie, chanteurs, créatures marines lumineuses, comédie musicale de rue… jusqu'au clap de fin vers 22h40 avec une déambulation lumineuse et festive. Marée oblige, il n'y aura pas de feu d'artifice cette année.

"Ce qui fait la magie de cette soirée, c'est cette immense table face à la mer, où les gens partagent un moment simple et chaleureux", résume Louise Bougault.

Pratique. Plus d'infos sur le site www.cabourg.fr.