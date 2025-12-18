En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Manifestation. L'autoroute A84 bloquée dans le Calvados

Sécurité. Les agriculteurs manifestent en grand nombre dans le Calvados ce jeudi 18 décembre. Une partie de l'autoroute A84 est fermée dans le Calvados.

Publié le 18/12/2025 à 12h09 - Par Lilian Fermin
Manifestation. L'autoroute A84 bloquée dans le Calvados
Des agriculteurs bloquent la circulation sur l'autoroute A84 ce jeudi 18 décembre. Illustration. - Nicolas Thomas

Si beaucoup d'agriculteurs se rassemblent à Caen ce jeudi 18 décembre pour manifester, d'autres sont actuellement sur l'autoroute A84. De quoi en gêner fortement la circulation.

Bison Futé indique que la route est coupée dans le sens Rennes-Caen entre l'échangeur 41 "Saint-Martin-des-Besaces" et le périphérique de Caen. Conséquence, il est obligatoire de sortir au niveau de cet échangeur mentionné, puis d'emprunter une déviation pour rejoindre l'agglomération caennaise.

Sur le périphérique de Caen, "les convois convergent dans le sens extérieur entre l'échangeur n°9 'Porte de Bretagne' et l'échangeur n°10 'Eterville'", explique Bison Futé, qui appelle à la plus grande prudence.

Manifestation. L'autoroute A84 bloquée dans le Calvados
