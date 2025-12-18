Manifestation. L'autoroute A84 bloquée dans le Calvados

Si beaucoup d'agriculteurs se rassemblent à Caen ce jeudi 18 décembre pour manifester, d'autres sont actuellement sur l'autoroute A84. De quoi en gêner fortement la circulation.

Bison Futé indique que la route est coupée dans le sens Rennes-Caen entre l'échangeur 41 "Saint-Martin-des-Besaces" et le périphérique de Caen. Conséquence, il est obligatoire de sortir au niveau de cet échangeur mentionné, puis d'emprunter une déviation pour rejoindre l'agglomération caennaise.

Sur le périphérique de Caen, "les convois convergent dans le sens extérieur entre l'échangeur n°9 'Porte de Bretagne' et l'échangeur n°10 'Eterville'", explique Bison Futé, qui appelle à la plus grande prudence.