Briouze. Collision entre un bus et une voiture : une personne blessée

Un accident entre un bus et une voiture s'est produit mercredi 17 décembre à 18h30 lieu-dit La Vilette sur la commune de Briouze. Le conducteur du bus et deux passagers sont indemnes. La conductrice de la voiture a été légèrement blessée, son état a nécessité son transport vers le centre hospitalier de La Ferté-Macé.

Neuf sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.