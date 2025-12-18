En ce moment Wake me up Aloe Blacc
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. J'ai prêté main-forte à l'association Le Cadeau du cœur pour Noël

Solidarité. Cette semaine, j'ai voulu aider l'association rouennaise Le Cadeau du cœur pour Noël en distribuant des cadeaux.

Publié le 18/12/2025 à 09h00 - Par Justine Carrère
Rouen. J'ai prêté main-forte à l'association Le Cadeau du cœur pour Noël
J'ai aidé l'association Le Cadeau du coeur de Rouen à placer des boîtes cadeaux dans des sacs, puis à les distribuer à différents représentants de centres d'hébergement.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec Noël en approche, les associations rouennaises ne chôment pas. C'est le cas du Cadeau du cœur, qui récolte depuis six ans à cette période de l'année des boîtes cadeaux. Elles sont ensuite redistribuées à des personnes précaires et isolées. Un geste solidaire qui leur permet d'avoir un cadeau pour Noël. Cette année, cinq points de collecte ont déjà permis de récolter 2 100 boîtes et d'autres devraient aussi arriver. Il s'agit en réalité de boîtes à chaussures qui contiennent un vêtement chaud, un produit d'hygiène, une gourmandise, un loisir et un mot doux. Jusqu'au 5 janvier 2026, l'association Top Permis met à disposition son local au centre commercial Saint-Sever pour les opérations de redistribution. La présidente, Hanane Labardacq, et les bénévoles s'occupent maintenant de leur distribution. J'ai donc voulu les aider.

L'association Le Cadeau du cœur de Rouen a donné des cadeaux à plusieurs centres d'hébergement comme le foyer de l'Abbé Bazire de Rouen.L'association Le Cadeau du cœur de Rouen a donné des cadeaux à plusieurs centres d'hébergement comme le foyer de l'Abbé Bazire de Rouen.

"On fait des heureux et c'est très bien"

Le rendez-vous fixé, j'arrive donc dans les locaux de Top Permis. Ce jour-là, Hanane Labardacq explique à tous les bénévoles présents que trois livraisons sont prévues. Les représentants de trois centres d'hébergement font le déplacement pour collecter les cadeaux : le foyer de l'abbé Bazire de Rouen, l'Œuvre des mères de Yerville et Welcome Rouen. Nous nous séparons en deux groupes : l'un s'occupe de mettre les cadeaux dans les sacs et l'autre fait des allers-retours entre le local et le camion. Je commence par mettre les cadeaux dans les sacs puis je change de rôle et les amène à la voiture. L'occasion de discuter avec les bénévoles comme Anne Wallon. "On fait des heureux et c'est très bien", me confie celle qui a connu l'association grâce à Joëlle Vautier, une autre bénévole. "Depuis que je suis à la retraite, je suis investie dans plusieurs associations", m'explique-t-elle. Donner des cadeaux aux plus démunis, "c'est leur donner de la joie et du bonheur. Et donner du bonheur aux autres, ça me donne du bonheur", assure-t-elle. Au cours de cet échange, je prends conscience que chaque petit geste peut compter et qu'aider les plus démunis est à la portée de tous. Je suis d'autant plus fière de prêter main-forte au Cadeau du cœur à mon échelle.

Cette année, le collège Francis Yard de Buchy a fait des dons à l'association Le Cadeau du cœur.Cette année, le collège Francis Yard de Buchy a fait des dons à l'association Le Cadeau du cœur.

Après plusieurs allers-retours à la voiture, je discute avec Yanis Abdessalami, animateur social au sein du foyer de l'abbé Bazire. "Ça fait plaisir de pouvoir offrir un cadeau à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de recevoir", relate-t-il. En effet les personnes dont il s'occupe dorment à la rue.

L'an dernier, le Cadeau du cœur a collecté 2 500 boîtes. Il espère atteindre voire dépasser ce chiffre cette année.

Galerie photos
L'association Le Cadeau du cœur de Rouen a donné des cadeaux à plusieurs centres d'hébergement comme le foyer de l'Abbé Bazire de Rouen. Cette année, le collège Francis Yard de Buchy a fait des dons à l'association Le Cadeau du cœur.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. J'ai prêté main-forte à l'association Le Cadeau du cœur pour Noël
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple