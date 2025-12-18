Rouen. J'ai prêté main-forte à l'association Le Cadeau du cœur pour Noël

Avec Noël en approche, les associations rouennaises ne chôment pas. C'est le cas du Cadeau du cœur, qui récolte depuis six ans à cette période de l'année des boîtes cadeaux. Elles sont ensuite redistribuées à des personnes précaires et isolées. Un geste solidaire qui leur permet d'avoir un cadeau pour Noël. Cette année, cinq points de collecte ont déjà permis de récolter 2 100 boîtes et d'autres devraient aussi arriver. Il s'agit en réalité de boîtes à chaussures qui contiennent un vêtement chaud, un produit d'hygiène, une gourmandise, un loisir et un mot doux. Jusqu'au 5 janvier 2026, l'association Top Permis met à disposition son local au centre commercial Saint-Sever pour les opérations de redistribution. La présidente, Hanane Labardacq, et les bénévoles s'occupent maintenant de leur distribution. J'ai donc voulu les aider.

L'association Le Cadeau du cœur de Rouen a donné des cadeaux à plusieurs centres d'hébergement comme le foyer de l'Abbé Bazire de Rouen.

"On fait des heureux et c'est très bien"

Le rendez-vous fixé, j'arrive donc dans les locaux de Top Permis. Ce jour-là, Hanane Labardacq explique à tous les bénévoles présents que trois livraisons sont prévues. Les représentants de trois centres d'hébergement font le déplacement pour collecter les cadeaux : le foyer de l'abbé Bazire de Rouen, l'Œuvre des mères de Yerville et Welcome Rouen. Nous nous séparons en deux groupes : l'un s'occupe de mettre les cadeaux dans les sacs et l'autre fait des allers-retours entre le local et le camion. Je commence par mettre les cadeaux dans les sacs puis je change de rôle et les amène à la voiture. L'occasion de discuter avec les bénévoles comme Anne Wallon. "On fait des heureux et c'est très bien", me confie celle qui a connu l'association grâce à Joëlle Vautier, une autre bénévole. "Depuis que je suis à la retraite, je suis investie dans plusieurs associations", m'explique-t-elle. Donner des cadeaux aux plus démunis, "c'est leur donner de la joie et du bonheur. Et donner du bonheur aux autres, ça me donne du bonheur", assure-t-elle. Au cours de cet échange, je prends conscience que chaque petit geste peut compter et qu'aider les plus démunis est à la portée de tous. Je suis d'autant plus fière de prêter main-forte au Cadeau du cœur à mon échelle.

Cette année, le collège Francis Yard de Buchy a fait des dons à l'association Le Cadeau du cœur.

Après plusieurs allers-retours à la voiture, je discute avec Yanis Abdessalami, animateur social au sein du foyer de l'abbé Bazire. "Ça fait plaisir de pouvoir offrir un cadeau à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de recevoir", relate-t-il. En effet les personnes dont il s'occupe dorment à la rue.

L'an dernier, le Cadeau du cœur a collecté 2 500 boîtes. Il espère atteindre voire dépasser ce chiffre cette année.