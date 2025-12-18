En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Agriculture. Mobilisation à Saint-Lô, au Mont-Saint-Michel et à Bruxelles contre le Mercosur et la gestion de la DNC

Agriculture. Les syndicats agricoles de la Manche se mobilisent ce jeudi 18 décembre à Bruxelles, Saint-Lô et au Mont-Saint-Michel.

Publié le 18/12/2025 à 10h01 - Par Thierry Valoi
Agriculture. Mobilisation à Saint-Lô, au Mont-Saint-Michel et à Bruxelles contre le Mercosur et la gestion de la DNC
Une manifestation agricole est annoncée dans la Manche. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des milliers d'agriculteurs européens convergent ce jeudi 18 décembre vers Bruxelles, avec des centaines de tracteurs.

Des agriculteurs manchois engagés dans la contestation

Parmi eux, une cinquantaine d'agriculteurs manchois des syndicats FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de la Manche. Ils protestent contre la politique agricole de l'Union européenne, et notamment contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, jugé dangereux pour plusieurs filières. Une mobilisation massive alors que les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 se réunissent en sommet. La France et l'Italie ont demandé un report du vote. De son côté, la Coordination rurale appelle à un rassemblement au Mont-Saint-Michel à 14h pour "un feu de la colère" contre l'accord du Mercosur mais aussi contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui touche des cheptels bovins dans le Sud-Ouest notamment.

De son côté, la Confédération paysanne appelle à 14 heures à un rassemblement devant la préfecture de Saint-Lô.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Agriculture. Mobilisation à Saint-Lô, au Mont-Saint-Michel et à Bruxelles contre le Mercosur et la gestion de la DNC
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple