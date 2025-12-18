Agriculture. Mobilisation à Saint-Lô, au Mont-Saint-Michel et à Bruxelles contre le Mercosur et la gestion de la DNC

Des milliers d'agriculteurs européens convergent ce jeudi 18 décembre vers Bruxelles, avec des centaines de tracteurs.

Des agriculteurs manchois engagés dans la contestation

Parmi eux, une cinquantaine d'agriculteurs manchois des syndicats FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de la Manche. Ils protestent contre la politique agricole de l'Union européenne, et notamment contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, jugé dangereux pour plusieurs filières. Une mobilisation massive alors que les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 se réunissent en sommet. La France et l'Italie ont demandé un report du vote. De son côté, la Coordination rurale appelle à un rassemblement au Mont-Saint-Michel à 14h pour "un feu de la colère" contre l'accord du Mercosur mais aussi contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui touche des cheptels bovins dans le Sud-Ouest notamment.

De son côté, la Confédération paysanne appelle à 14 heures à un rassemblement devant la préfecture de Saint-Lô.