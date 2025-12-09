En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Le Mont-Saint-Michel. Mont et Merveilles 2025 : 30 expériences culturelles et familiales à ne pas manquer pour les fêtes

Loisir. A l'occasion des fêtes de fin d'année, du 10 décembre au 4 janvier, l'Etablissement public national du Mont Saint-Michel lance Mont et Merveilles, un événement inédit mêlant installations lumineuses, concerts, spectacles et déambulations, pour faire découvrir le Mont et sa baie sous un angle inédit.

Publié le 09/12/2025 à 11h05 - Par Thierry Valoi
Découvrez Mont et Merveilles au Mont Saint-Michel, du 10 décembre au janvier. - EPMSM

A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'Etablissement public national du Mont Saint-Michel inaugure Mont et Merveilles, du 10 décembre au 4 janvier un événement inédit conçu pour faire découvrir le Mont Saint-Michel et sa baie sous un jour nouveau. Cette première édition propose près de trente expériences artistiques et culturelles, allant des installations lumineuses aux concerts, veillées, lectures, spectacles familiaux et déambulations.

Lumière, mer et imaginaire

Plutôt qu'un simple spectacle, Mont et Merveilles se veut une immersion poétique dans le merveilleux sous toutes ses formes : lumière, souffle, mouvement, récit et contemplation.

Les installations phares :

  • L'Arbre de Lumière : une œuvre holographique monumentale dans la nef de l'abbaye ;
  • La Merveilleuse Ménagerie : deux créatures géantes installées à la Caserne ;
  • Les Merveilleuses Facéties : un parcours lumineux inédit dans le village ;
  • Les Luminéoles : une chorégraphie aérienne déployée dans cinq communes de la baie ;
  • cOntact : une installation lumineuse reliant symboliquement Avranches et le Mont Saint-Michel par un dialogue en morse.

Une programmation pour tous les publics

La programmation se déploie dans l'abbaye, le village, les salles communales et plusieurs lieux partenaires. Les visiteurs pourront profiter de :

  • Concerts : a cappella, gospel, musique baroque et récitals de piano, avec notamment une coproduction avec La Chapelle Harmonique ;
  • Veillées et déambulations : soirées musicales aux lanternes, safaris sonores et parcours théâtraux ;
  • Conférences et lectures : avec des intervenants tels que Sylvain Tesson, François Saint-James, Catherine Van Offelen et Stéphanie Tesson ;
  • Spectacles jeune public : mêlant cirque, théâtre d'objet et contes.

Des rendez-vous gratuits

Plus de la moitié des rendez-vous sont gratuits, et certains sont accessibles dès trois ans, pour garantir une expérience ouverte à tous.

En créant Mont et Merveilles, l'Etablissement public national du Mont Saint-Michel souhaite renouveler le regard sur le Mont, en faisant dialoguer patrimoine, création artistique et expérience sensible.

Programme complet et réservations sur le site de Monts et Merveilles

L'Arbre de Lumière.L'Arbre de Lumière. - EPMSM

Galerie photos
L'Arbre de Lumière. - EPMSM

