Étretat. Endommagé par la tempête Goretti, le casino espère rouvrir avant l'été

Economie. Le groupe JOA, gestionnaire du casino d'Etretat, espère pouvoir rouvrir l'établissement au mois de mai. Il est pour le moment fermé, après les dégâts considérables liés à la tempête Goretti.

Publié le 23/01/2026 à 16h12, mis à jour le 23/01/2026 à 16h34 - Par Célia Caradec
Le casino d'Etretat a subi de gros dégâts durant la tempête Goretti, le 9 janvier. - Célia Caradec

C'est l'un des stigmates les plus visibles du passage de la tempête Goretti, le vendredi 9 janvier dernier. Le casino d'Etretat, établissement du groupe JOA, a été très endommagé par les vagues, qui ont brisé la vitrine et balayé le matériel, endommageant une partie du bâtiment. Un incident qui n'a heureusement pas fait de blessé.

Maintien de salaire à 100 %

Deux semaines après, l'établissement reste fermé temporairement. "Cette fermeture est indispensable pour permettre la réalisation des expertises techniques, puis des travaux de remise en état nécessaires", informe JOA dans un communiqué, vendredi 23 janvier. "L'objectif est de permettre une réouverture du casino à l'horizon du mois de mai prochain, espère le groupe, sous réserve de l'avancement des travaux et des validations réglementaires." Pendant cette période de fermeture, les salariés "bénéficieront d'un maintien de salaire à hauteur de 100 %" annonce JOA. Ce site compte 23 équivalents temps plein.

Un autre site à Fécamp

Le groupe est également implanté à Fécamp, où le casino reste ouvert et accueille le public normalement. Dans la cité des Terre-Neuvas, le casino a déménagé fin 2024 sur la Mâture, un site bien moins exposé que le précédent, en front de mer, précisément en raison des risques de submersion marine.

