Étretat. Endommagé par la tempête Goretti, le casino espère rouvrir avant l'été

C'est l'un des stigmates les plus visibles du passage de la tempête Goretti, le vendredi 9 janvier dernier. Le casino d'Etretat, établissement du groupe JOA, a été très endommagé par les vagues, qui ont brisé la vitrine et balayé le matériel, endommageant une partie du bâtiment. Un incident qui n'a heureusement pas fait de blessé.

Maintien de salaire à 100 %

Deux semaines après, l'établissement reste fermé temporairement. "Cette fermeture est indispensable pour permettre la réalisation des expertises techniques, puis des travaux de remise en état nécessaires", informe JOA dans un communiqué, vendredi 23 janvier. "L'objectif est de permettre une réouverture du casino à l'horizon du mois de mai prochain, espère le groupe, sous réserve de l'avancement des travaux et des validations réglementaires." Pendant cette période de fermeture, les salariés "bénéficieront d'un maintien de salaire à hauteur de 100 %" annonce JOA. Ce site compte 23 équivalents temps plein.

Un autre site à Fécamp

Le groupe est également implanté à Fécamp, où le casino reste ouvert et accueille le public normalement. Dans la cité des Terre-Neuvas, le casino a déménagé fin 2024 sur la Mâture, un site bien moins exposé que le précédent, en front de mer, précisément en raison des risques de submersion marine.