Flers. Un nouveau dispositif permet de limiter l'usage des médicaments à l'hôpital

Au cinquième étage de l'hôpital Jacques Monod, à Flers, le Qwiek-up vient d'arriver. En deux minutes, le nouvel outil projette et diffuse, sur le mur ou le plafond, des vidéos immersives et des sons apaisants. Il est financé par l'ADPS (Association de prévoyance santé).

"Réduire les coûts liés aux médicaments"

Le Qwiek-up permet "d'optimiser l'endormissement, le confort et de limiter le recours aux molécules chimiques néfastes pour les personnes âgées", explique Dr Anne-Gaëlle Ameline, médecin en gériatrie et présidente de l'association Géria'Flers à l'origine de l'initiative.

Le patient est rapidement plongé dans une bulle sensorielle car "les vidéos amènent à l'échange et favorisent le lien social", prolonge Clément Guygo de Mobile France, fournisseur de l'appareil.

L'outil, simple d'utilisation, "permet également de réduire les coûts liés aux médicaments", glisse François Lepetit, représentant d'ADPS. Le dispositif Quwiek-up peut être prêté par Mobile France et testé gratuitement dans les différentes structures.