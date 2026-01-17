Télévision. Un dimanche à la campagne déprogrammé sur France 2 : pourquoi l'émission de Frédéric Lopez disparaît ce dimanche

Après plusieurs semaines d'absence en fin d'année soulignées par Télé-Loisirs, Un dimanche à la campagne avait récemment retrouvé son public sur France 2. Le magazine dominical, lancé en 2022, s'est imposé comme un rendez-vous à part, misant sur la confidence, l'écoute et des échanges loin du tumulte médiatique.

Portée par Frédéric Lopez, figure bien connue du paysage audiovisuel et originaire de Normandie, l'émission avait séduit plus d'un million de téléspectateurs lors de son dernier passage à l'antenne, confirmant son statut de programme fédérateur.

Pourquoi Un dimanche à la campagne n'est pas diffusé dimanche 18 janvier 2026

Mais cette stabilité aura été de courte durée. Dimanche 18 janvier 2026, France 2 modifie de nouveau sa programmation. En cause : la diffusion en direct d'un match majeur de la Champions Cup, la prestigieuse compétition européenne de rugby à XV.

La chaîne publique a choisi de privilégier le sport en direct, événementiel et fortement mobilisateur, au détriment du magazine dominical. Un choix stratégique fréquent, mais frustrant pour les fidèles de l'émission.

Rugby européen en direct : la priorité de France 2 ce week-end-là

A la place d'Un dimanche à la campagne, les téléspectateurs retrouveront une affiche très attendue de Champions Cup, impliquant un club français engagé dans une rencontre décisive de la phase de poules.

Coup d'envoi programmé à 16h05, une tranche horaire habituellement réservée à l'émission de Frédéric Lopez. Résultat : le magazine est une nouvelle fois mis entre parenthèses, sans diffusion en inédit ce dimanche-là.

Quand l'émission de Frédéric Lopez sera-t-elle de retour à l'antenne ?

Bonne nouvelle toutefois pour les amateurs de confidences et de rencontres sincères : cette déprogrammation n'est que temporaire. Un dimanche à la campagne doit faire son retour dès le week-end suivant, à sa case habituelle du dimanche après-midi sur France 2.

Frédéric Lopez accueillera alors trois nouvelles personnalités venues d'univers très différents, fidèle à l'ADN du programme : créer un espace hors du temps, propice aux échanges intimes et aux parcours de vie inspirants.