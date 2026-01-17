Près du Tréport. Une voiture d'auto-école et un bus entrent en collision : deux blessées

C'est un accident heureusement rarissime. Une voiture d'auto-école et un bus sont entrés en collision, vendredi 16 janvier, à Eu (en Seine-Maritime). L'accident s'est produit route de Mers, en début d'après-midi.

Piégées dans la voiture

Les sapeurs-pompiers, alertés peu avant 14h30, ont dû procéder à la désincarcération des victimes, c'est-à-dire au découpage de la carrosserie, pour extraire la conductrice et la passagère de la voiture. Selon le Service départemental d'incendie et de secours, une jeune femme âgée de 22 ans était au volant au moment de l'accident, accompagnée d'une monitrice, âgée de 53 ans. Toutes deux ont été conduites à l'hôpital de Dieppe, pour des blessures légères.

Les passagers indemnes

Cinq personnes se trouvaient à bord du bus de la ligne 502, qui reliait Eu à Mers-Les-Bains. Elles sont indemnes et ont pu repartir à bord d'un autre bus.