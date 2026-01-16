En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Commerce. Une célèbre enseigne de maquillage ouvre un second magasin en Normandie

Economie. Déjà implantée à Rouen, la célèbre marque de maquillage NYX Professional Makeup poursuit son développement en Normandie. Une nouvelle boutique ouvrira au centre commercial Mondeville 2 au premier trimestre 2026, aux côtés d'Aroma-Zone. Une arrivée très attendue par les amateurs de beauté.

Publié le 16/01/2026 à 16h40 - Par Mathilde Rabaud
NYX Professional Makeup renforce sa présence en Normandie. - Nyx Saint Lazare

La Normandie confirme son attractivité pour les grandes enseignes de beauté. La marque internationale NYX Professional Makeup s'apprête à ouvrir un second magasin dans la région, après celui déjà bien connu des habitués du centre-ville de Rouen, situé rue du Gros-Horloge.

Cette nouvelle implantation marque une étape importante dans le développement régional de l'enseigne, réputée pour ses produits de maquillage inspirés des standards professionnels, mais proposés à des prix accessibles au grand public.

Une nouvelle boutique attendue à Mondeville 2 début 2026

C'est au cœur du centre commercial Mondeville 2 que NYX posera ses valises. La boutique, d'une superficie d'environ 100m², doit ouvrir ses portes au premier trimestre 2026.

Un emplacement stratégique pour la marque, au sein de l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de la métropole caennaise. L'objectif : proposer une expérience immersive autour du maquillage, avec un large choix de produits pour le teint, les yeux, les lèvres et les accessoires, pensés aussi bien pour les passionnés que pour les débutants.

Des produits conçus avec des makeup artists

L'ADN de NYX Professional Makeup repose sur une promesse claire : des formules développées en collaboration avec des makeup artists, afin de garantir une qualité professionnelle, sans faire exploser le budget.

Une philosophie qui a largement contribué au succès de la marque, aussi bien auprès des créateurs de contenu, des professionnels du maquillage que du grand public.

Aroma-Zone et NYX : un duo beauté gagnant pour Mondeville 2

L'arrivée de NYX Professional Makeup ne se fera pas seule. Le centre commercial accueillera également Aroma-Zone, autre enseigne très prisée dans l'univers de la beauté et du bien-être.

Une double implantation saluée par la direction du centre.

Eric Delaporte, directeur de Mondeville 2, souligne une dynamique commerciale positive, portée par des enseignes en phase avec les attentes actuelles des consommateurs. Ces nouvelles boutiques viendront renforcer une offre déjà riche, composée de plus de 110 enseignes.

Après Rouen, Mondeville confirme son attractivité

Avec cette deuxième ouverture en Normandie, NYX Professional Makeup confirme l'intérêt des grandes marques pour le territoire. Après le succès de sa boutique rouennaise, l'enseigne mise désormais sur Mondeville pour séduire une clientèle toujours plus large, en quête de tendances beauté, de produits innovants et de conseils experts.

Un signal fort pour le dynamisme commercial normand, et une excellente nouvelle pour les amateurs de maquillage.

