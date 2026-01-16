Caen. La meilleure poutine du monde débarque rue Ecuyère

La rue Ecuyère à Caen, rue prisée des étudiants grâce à sa densité de bars, se dote dans les prochaines semaines d'un nouvel endroit où se restaurer. Les Poutineurs, enseigne déjà installée avenue de la Libération, s'étend. D'ici le mois de mars, elle ambitionne d'ouvrir son deuxième restaurant, à la place du kebab existant au 21 rue Ecuyère.

Reproduire ce qui fonctionne

Le gérant Victor Rouxel, qui ne se lance pas seul dans cette deuxième ouverture, espère ouvrir avant le Carnaval étudiant, qui se déroule le 26 mars. En attendant, des travaux sont à mener dans les locaux, ainsi qu'un recrutement à compléter.

A la carte, les poutines emblématiques des Poutineurs seront bien proposées "avec des petits changements, et des nouveautés", promet Victor Rouxel. Les Poutineurs ont remporté deux fois de suite le prix de la meilleure poutine internationale hors Québec. En 2025, c'était pour la Tartiflette, composée de reblochon AOP, de crème normande, de poitrine fumée et de pommes de terre locales.