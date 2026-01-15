En ce moment I Just Might Bruno MARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Elbeuf. "Entre chiens et loups", un ballet équestre et poétique

Loisir. Le Cirque-théâtre d'Elbeuf présente un spectacle équestre singulier, imaginé par le Théâtre du centaure.

Publié le 15/01/2026 à 17h55
Elbeuf. "Entre chiens et loups", un ballet équestre et poétique
Le spectacle présenté d'abord en plein air, dans le cadre exceptionnel du Théâtre de la mer à Sète, a été adapté pour être joué en salle. Il enregistre déjà une soixantaine de représentations.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans Entre chiens et loups, dernière création de la compagnie Théâtre du centaure, l'homme et l'animal font corps : une expérience sensorielle unique à découvrir au Cirque-théâtre d'Elbeuf dont nous parle Camille, interprète et auteure.

Quelle est la spécificité de la compagnie ?

"Elle rassemble une dizaine d'humains et autant de chevaux qui évoluent ensemble. Le Théâtre du centaure donne vie à des centaures, des créatures imaginaires mi-homme/mi-cheval. C'est l'utopie d'une symbiose entre l'homme et l'animal. Entre chiens et loups, créé il y a un an, est un projet qui s'est développé autour de la danse sur une partition uniquement musicale. Il n'y a pas de texte dans ce spectacle. Tout est basé sur le lien fusionnel entre l'animal et l'homme."

Qui sont les centaures ?

"Manolo, moi et nos quatre chevaux. Nous ne donnons pas nos noms de famille car nous ne sommes complets qu'avec nos chevaux. Nous formons ensemble une famille, un groupe, presque un troupeau. Nos chevaux sont deux ibériques et deux frisons. Ils forment une sorte de marée noire avec cet autre centaure à trois pattes qu'est le piano à queue dont la présence est telle qu'il devient un personnage à part entière."

D'où vient ce titre ?

"Nous avions répondu à une commande du Théâtre de la mer à Sète et nous devions nous produire sur la plage au crépuscule, d'où ce titre. Mais ce titre évoque aussi bien la frontière entre le jour et la nuit, que celle entre l'animal domestique et l'animal sauvage ou entre l'animal et l'homme. Nous voulions créer des jonctions entre l'homme et l'animal. Le spectacle est une ode au vivant."

Comment la partition a-t-elle été conçue ?

"La compositrice Agathe Di Piro est aussi cavalière. Elle connaît bien les chevaux et le pas, le trot, le galop, c'est déjà de la musique. Sa musique est en symbiose avec le rythme de l'animal et son émotion. L'instrument et l'animal respirent ensemble. Nos chevaux sont très sensibles au son, on peut presque dire qu'ils ont l'oreille musicale. Il y a une telle connexion entre le mouvement et le son qu'on ne sait plus si c'est la musique qui dirige, le cavalier ou l'animal. La bande-son imaginée par le chanteur marocain Walid Ben Selim qui accompagne le piano souligne encore plus ce trouble."

Pourquoi un tel succès ?

"Le spectacle n'a qu'un an d'ancienneté mais il a déjà été joué plus de 60 fois. Je pense que ce qui fait son succès, c'est sa puissance émotionnelle, son universalité et sa grande poésie."

Pratique. Du 16 au 18 janvier au Cirque-théâtre d'Elbeuf. Tarifs : 5 à 26€. cirquetheatre-elbeuf.com.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Elbeuf. "Entre chiens et loups", un ballet équestre et poétique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple