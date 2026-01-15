En ce moment OOPS!...I DID IT AGAIN BRITNEY SPEARS
Canteleu. Infiltrations d'eau, chauffage en panne… Le lycée hôtelier Georges-Baptiste ferme pour deux jours

Education. Un collectif de lycéens s'est formé à Georges-Baptiste à Canteleu pour dénoncer les conditions d'accueil dans l'établissement, où fuites d'eau et problèmes de chauffage se multiplient. La Région, en charge de la gestion des lycées, indique passer à l'action. Le lycée est d'ailleurs fermé pour des travaux d'urgence, jeudi 15 et vendredi 16 janvier.

Publié le 15/01/2026 à 14h01 - Par Pierre Durand-Gratian
Des élèves du collectif George Baptiste, la Fuite de l'Excellence, qui ont dénoncé leur condition d'enseignement. - Pierre Durand-Gratian

Il forme les élèves à l'excellence dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Mais le lycée professionnel Georges-Baptiste à Canteleu prend l'eau ! Des problèmes récurrents de fuite, de chauffage ou d'eau chaude dans l'établissement qui nuisent considérablement aux conditions d'enseignement, mais surtout aux conditions d'accueil des internes.

Avec les pannes de chauffage, les températures sont largement descendues au sein du lycée.Avec les pannes de chauffage, les températures sont largement descendues au sein du lycée. - Photo fournie par les élèves

"Jusqu'à maintenant, on n'a fait que mettre des pansements sur une jambe de bois", lance Clément Jouin--Lejeune, élève de première et porte-parole du collectif d'élève "la Fuite de l'excellence", qui s'est formé pour dénoncer ces conditions. Car avec les récentes intempéries, neige et tempête, la situation est devenue intenable, avec de multiples fuites et infiltrations d'eau. "Ça fuyait dans tous les couloirs ! J'appelais ça la Cordillère des Andes avec une lignée de bacs et de seaux au sommet des escaliers. Une moitié d'escalier était condamnée", raconte Nolann Fizet, autre élève de première.

Une partie de l'escalier a été condamnée.Une partie de l'escalier a été condamnée. - Photos fournie par les élèves

Un plafond s'affaisse

A l'internat, les fuites, problèmes de chauffage et d'eau chaude sont légion. Plus grave, une rupture de canalisation du système de chauffage a entraîné un affaissement du plafond dans le réfectoire, avec une fuite d'eau brûlante. Camille Wadel, autre élève, se trouvait juste en dessous : "L'eau à 90 degrés, ça fait mal, il devenait primordial de se mobiliser."

Face à la situation, la Région Normandie, en charge de la gestion des lycées, a pris la décision de fermer l'établissement jeudi 15 et vendredi 16 janvier pour des travaux d'urgence. "Le bâchage des toits de l'allée intérieure principale est maintenant achevé, le reste de la toiture sera recouvert d'ici la fin de la semaine", indique la Région, qui précise qu'une étude de réfection globale de la toiture a été engagée. La mise en sécurité électrique des installations visuellement touchées est aussi faite.

Le lycée a pris l'eau de toute part après les récentes intempéries.Le lycée a pris l'eau de toute part après les récentes intempéries. - Photo fournie par les élèves

Des seaux ont été installés pour faire face aux multiples fuites.Des seaux ont été installés pour faire face aux multiples fuites. - Photo fournie par les élèves

"Les problématiques de chauffage sont traitées, même si l'installation reste fragile et difficile à gérer", précise encore la Région qui doit mettre en place un audit énergétique plus poussé. Le système de sécurité incendie, aussi défaillant, doit être remplacé et opérationnel d'ici l'été.

Des annonces qui rassurent en partie les élèves, qui restent vigilants. "Pour l'instant ce sont des mots. Ce que l'on veut, c'est avoir un lycée en bon état à la rentrée prochaine, en capacité d'accueillir les élèves et les internes dans des conditions de vie et d'enseignements acceptables," reprend Clément Jouin--Lejeune.

Galerie photos
