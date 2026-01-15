En ce moment JE TE DETESTE VIANNEY
Cherbourg. Voici à quoi va ressembler la nouvelle brasserie insolite du centre-ville

Economie. La brasserie Madame va remplacer La Scène des Halles, sur la place centrale de Cherbourg. Cet établissement va proposer une ambiance unique : direction la Belle Epoque !

Publié le 15/01/2026 à 12h16 - Par Julien Rojo
Cherbourg. Voici à quoi va ressembler la nouvelle brasserie insolite du centre-ville
L'agence Doda a travaillé sur le nouveau visuel de la future brasserie Madame. - Agence Doda

Il y a du changement dans le centre-ville de Cherbourg. Une des anciennes halles, occupée par l'espace culturel La Scène des Halles, va laisser place à un nouvel établissement au printemps prochain. "Madame" sera une brasserie traditionnelle dans l'ambiance "Belle Epoque". La nouvelle équipe de 20 personnes devrait proposer des plats gastronomiques typiquement français lors d'un service continu de 11h 30 à 23h minimum. L'un des directeurs du projet assure qu'"il n'y aura pas de bouillon".

Une initiative cherbourgeoise

Derrière ce projet, on trouve la Maison Rivage. Un discret groupe d'entrepreneurs cherbourgeois créé en 2021 qui possède déjà le bar Vice City, le café Le Mirage, le restaurant Les Burgers de Colette, le bar à vin Le Cartel… La Maison Rivage a fait appel à l'agence d'architectes DODA pour mettre en valeur le bâtiment du XIXe siècle et renforcer l'ambiance Belle Epoque. Les rideaux seront ainsi la patine associée à cette époque. Avec ce projet de brasserie, Maison Rivage avance une création nette de 55 emplois purs. Chaque établissement du groupe a son identité, et Madame n'y fait pas exception. Les déjeuners feutrés dans l'ambiance Belle Epoque seront ponctués d'apéritifs animés et de soirées dansantes."Les deuxièmes services seront festifs chaque vendredi et samedi", précise un communiqué. D'autres ouvertures de sites sont déjà prévues pour la saison 2026-2027.

