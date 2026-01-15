En ce moment JE TE DETESTE VIANNEY
Economie. Jusqu'à la fin du mois de février, la boutique éphémère Maison Huit, installée à Rouen, réunit en un seul et même espace le travail de huit créatrices normandes. Elles se relaient pour accueillir les clients.

Publié le 15/01/2026 à 11h39 - Par Justine Carrère
Rouen. Maison Huit, une boutique collective de créatrices normandes
Mariana Masse, Maëlle Hédouin, Milivanh Jantzen et Stéphanie Reb font partie de Maison Huit à Rouen. C'est un lieu qui réunit le travail de huit créatrices normandes.

Maison Huit est un nouveau lieu éphémère installé au 106 rue Malpalu à Rouen, qui rassemble huit créatrices normandes au sein d'un même espace. La boutique restera ouverte jusqu'à la fin du mois de février.

Un projet né d'un échange entre créatrices

"Avec Elodie Mansuy [qui a créé Maison Monroe à Rouen], on s'est dit que ce serait sympa de créer quelque chose ensemble sur le thème de la consommation éthique avec des pièces uniques et responsables", raconte Héléna Boutigny qui travaille chez Maison Boutigny [spécialisée dans le rachat de métaux précieux et dans la vente de bijoux de seconde main]. Maison Huit, "c'est la collaboration de huit femmes qui sont entrepreneuses et créatrices", explique Héléna Boutigny. Un appel à candidatures a donc été lancé sur les réseaux sociaux et "rapidement, beaucoup de personnes ont souhaité partager cette aventure", poursuit-elle.

Des bijoux et des accessoires

De la maroquinerie, des chaussures et des accessoires vintage sont en vente dans la boutique avec "une sélection de bijoux en argent et en or 9 carats et 14 carats" de la Maison Boutigny, explique Héléna Boutigny. Ce sont des bijoux vintage : bagues, colliers, bracelets, pendentifs et broches. Les clients peuvent aussi découvrir les créations de Mariana Masse, créatrice de Bombyx Latina. "Je dessine et je peins des foulards à la main. Ce sont des formats bandanas et carrés", explique-t-elle. "Ici, cela fonctionne avec un système de permanence donc ça permet de se relayer pour gérer la boutique", confie cette dernière.

Les vêtements vintage à l'honneur

Maëlle Hédoin, créatrice d'Orlando, fait aussi partie de l'aventure Maison Huit. Elle propose des vêtements et des accessoires de seconde main dans cette boutique et chez Icônic, un autre magasin vintage situé juste en face, au 103 rue Malpalu. "Je chine tout à la main et à la pièce en vide-greniers, sur Internet ou chez un fournisseur", précise l'entrepreneuse. Selon elle, "le fait d'être présente dans deux lieux différents, ça permet de toucher un public qui lui aussi est différent". Camille Berthelot, créatrice de Polish, une marque spécialisée dans la revalorisation de textiles et de meubles, a elle aussi été séduite par le concept de Maison Huit. "L'intérêt c'est qu'on est mélangé avec d'autres entrepreneuses. Ça nous permet, en tant qu'artisanes, de ne pas avoir à gérer la partie commercialisation tous les jours et d'échanger."

Pour découvrir le travail des huit créatrices, rendez-vous sur le compte Instagram maisonhuit_rouen.

Pratique. Maison Huit : 106 rue Malpalu, Rouen. Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 11h à 19h et le dimanche, de 10h à 17h.

