Près de Rouen. Les agriculteurs de la Coordination rurale à nouveau mobilisés, quelles perturbations à prévoir ?

Pas question de baisser les bras pour les agriculteurs.

Jeudi 15 janvier, c'est la Coordination rurale de Seine-Maritime qui appelle à de nouvelles actions dans l'agglomération de Rouen. 30 à 40 tracteurs et une soixantaine de personnes sont attendus dès 13h sur le rond-point du Moulin d'Ecalles. Le convoi doit ensuite prendre la direction de Rouen pour une opération escargot sur l'A28.

Des contrôles de marchandises

Aux alentours de 15h, les agriculteurs mobilisés se donnent rendez-vous au magasin Métro de Sotteville-lès-Rouen pour une opération de contrôle de l'origine des marchandises.

Ils prendront ensuite la direction du rond-point des Vaches de Saint-Etienne-du-Rouvray. "On met en place un barrage filtrant avec un contrôle des marchandises des camions frigorifiques", indique Dorian Havé, éleveur à Sainte-Croix-sur-Buchy.

Ce barrage devrait être en place à l'heure de pointe et causer d'importantes perturbations de circulation. Les agriculteurs continuent à contester l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur ou encore le protocole mis en place pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse.