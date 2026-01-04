En ce moment Call me maybe Carly Rae Jepsen
Agriculteurs. Pont de Normandie, A84… Plusieurs manifestations prévues lundi 5 janvier

Agriculture. Des agriculteurs issus des cinq départements de la région seront mobilisés, lundi 5 janvier, opposés notamment au traité de libre-échange avec le Mercosur. Jeunes Agriculteurs et FDSEA se donnent rendez-vous à 12h sur le pont de Normandie. La Coordination rurale prévoit plusieurs points de rassemblements dans la Manche, l'Orne et le Calvados.

Publié le 04/01/2026 à 16h10 - Par Célia Caradec
Le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur inquiète particulièrement les agriculteurs. - Célia Caradec

Les tracteurs seront de sortie, lundi 5 janvier, en Normandie, alors que les représentants nationaux des syndicats agricoles seront reçus par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en début de semaine. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est par ailleurs attendue cette semaine à Bruxelles, où est négociée la Politique agricole commune (PAC).

Barrage filtrant au pont de Normandie

Lien symbolique entre les deux anciennes régions normandes, le pont de Normandie sera le point de rassemblement des Jeunes Agriculteurs (JA) de la région, rejoints par certains adhérents de la FDSEA, notamment de la Seine-Maritime et du Calvados. Difficile d'évaluer l'ampleur de la mobilisation et le nombre de tracteurs attendus, mais un barrage filtrant est annoncé à partir de 12h, au niveau de la barrière de péage.

Le pont de Normandie est le point de rassemblement pour les JA et la FDSEA.Le pont de Normandie est le point de rassemblement pour les JA et la FDSEA. - Célia Caradec

Principale raison de cette mobilisation : le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui rassemble des pays d'Amérique latine, qui doit être signé en janvier. La baisse du budget de la PAC ou encore la taxe dite de "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières", qui pourrait faire exploser le coût des engrais, sont aussi des motifs d'inquiétude. Les JA entendent aussi dénoncer le placement en garde à vue de certains d'entre eux à l'occasion d'une action de bâchage de radars, vendredi 26 décembre.

Des axes stratégiques visés par la CR

La Coordination rurale appelle elle aussi à la mobilisation, avec des manifestations départementales. Là aussi, le Mercosur inquiète les agriculteurs, qui dénoncent également la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse qui a conduit à abattre des troupeaux de bovins dans le sud de la France. La "surtransposition" des normes, l'augmentation des charges ou "l'écologie punitive" sont aussi dénoncées par ce syndicat.

Dans la Manche, deux rassemblements sont prévus, visant le port de Cherbourg et l'autoroute A84. Les tracteurs sont appelés à se réunir à 12h au niveau du Auchan de La Glacerie, dans le nord-Cotentin, et du rond-point d'accès à l'A84, à Ducey, dans le sud-Manche.

Dans le Calvados, cinq points de rendez-vous sont prévus à partir de 11h : au rond-point de l'usine Lactalis près de Bayeux, à la sucrerie de Cagny, au rond-point de la Bijude à Biéville-Beuville près de Caen, à Coulvain près de l'A84 dans le Bocage et au niveau de La Jalousie entre Caen et Falaise.

Dans l'Orne, la Coordination rurale a fixé un rendez-vous à Mortagne-au-Perche, à proximité de la RN12.

Toujours Coordination rurale, les sections de la Seine-Maritime et de l'Eure envisagent de se mobiliser conjointement sur le secteur de Rouen, jeudi 8 janvier.

Une première mesure annoncée par le gouvernement

Le Premier ministre annonce ce dimanche 4 janvier que le ministère de l'Agriculture prendra "dans les prochains jours" un arrêté "pour suspendre l'importation de produits contenant des résidus de substances interdites en Europe : mancozèbe, glufosinate, thiophanate-méthyl et carbendazime". Cela concerne notamment des avocats, mangues, goyaves, agrumes, raisins et pommes d'Amérique du Sud. Il s'agit, écrit Sébastien Lecornu sur X, d'une "première étape" pour "lutter contre la concurrence déloyale" envers les agriculteurs français.

Le pont de Normandie est le point de rassemblement pour les JA et la FDSEA. - Célia Caradec

