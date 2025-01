Normandie. Chambres d'agriculture : le monde agricole appelé au vote jusqu'à vendredi

Les agriculteurs de Normandie sont appelés au vote, jusqu'au vendredi 31 janvier, pour élire leurs représentants dans les chambres d'agriculture. Ces instances accompagnent, aident et forment les éleveurs et producteurs, mais elles ont aussi un rôle de lobbying de la profession auprès des pouvoirs publics. Les enjeux sont importants : 59 000 personnes travaillent pour l'agriculture normande, selon les derniers chiffres de la chambre d'agriculture de Normandie.

33 membres par département

Chaque chambre départementale compte 33 membres qui seront élus pour six ans. Dans les différents collèges, on retrouve des exploitants agricoles, des propriétaires fonciers, salariés de la production agricole et des groupements agricoles, représentants des syndicats, coopératives, mutuelles, assurances ou banques agricoles.

En 2019, lors du dernier scrutin, un peu moins d'un inscrit sur deux s'était exprimé. En Normandie, l'alliance historique FNSEA-Jeunes Agriculteurs était arrivée assez largement en tête, avec 14 ou 15 sièges obtenus dans le collège d'exploitants, selon les départements. Venait ensuite la Coordination rurale puis la Confédération paysanne, deux syndicats qui occupaient chacun entre 1 et 3 sièges, dans chaque département normand.

Quel impact de la crise agricole ?

L'enjeu, cette année, sera de voir l'impact éventuel de la crise agricole sur les votes. On se souvient notamment des actions coups de poing menées en 2024, parfois hors syndicats majoritaires. Les revenus, l'installation des jeunes ou encore l'adaptation de la profession au changement climatique sont aussi des enjeux majeurs.

Le scrutin est ouvert jusqu'au 31 janvier. En mars, les élus départementaux désigneront leurs représentants au niveau régional. Il existe aussi une instance nationale, présidée depuis 2020 par le Seinomarin Sébastien Windsor.