Pays de Caux. Renouveler les générations dans les fermes, un défi

Comme partout en France, la Seine-Maritime est confrontée à la baisse du nombre d'agriculteurs. Mais les jeunes exploitants suivent des études plus longues que leurs parents.

Ils ont le même âge et le même rêve : être, un jour, à la tête de leur propre exploitation. Antoine Blondel et Sophie Ménard, âgés de 19 ans, sont étudiants en BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACSE) au lycée agricole d'Yvetot.

Des BTS en alternance

Tous deux issus d'une famille agricole, ils ont fait le choix de poursuivre leurs études avant de se lancer. "Aller travailler juste après un bac, c'est un peu juste, estime Antoine, originaire de Bretteville-du-Grand-Caux, près de Goderville. Là, on approfondit nos connaissances sur la zootechnie, l'agronomie, etc." Le cursus, qui dure deux ans, porte aussi sur la gestion d'entreprise et amène les étudiants à visiter des exploitations où ils sont invités à calculer les marges brutes et proposer des pistes d'évolution. "Cela permet d'avoir un autre œil sur notre propre exploitation", estime Sophie, 4e génération d'une famille d'éleveurs laitiers et cultivateurs installée dans le pays de Bray. Titulaire d'un bac scientifique, elle se destinait au départ à devenir vétérinaire rurale. Mais elle veut désormais développer l'exploitation de son père, âgé de 50 ans. "Nous avons en projet, à terme, de construire un nouveau bâtiment pour monter à quatre-vingt-dix vaches. J'aimerais aussi élever des aubracs, une race qui me passionne", détaille la jeune femme.

Antoine, lui, se voit d'abord salarié sur l'exploitation familiale où l'on trouve des grandes cultures et une plateforme de déchets verts, avant de prendre la suite de son père quand il partira à la retraite, sans doute en association avec d'autres membres de la famille. "S'installer quand on n'est pas du milieu, c'est presque impossible", juge l'étudiant, qui pointe notamment le poids du foncier agricole. Etre chef d'exploitation, "c'est une grande responsabilité", mais "on est accompagnés par le monde para-agricole pour les aspects juridiques, la fiscalité".

Aujourd'hui, 43% des exploitants normands de moins de 35 ans sont titulaires d'au moins un bac +2, selon une étude récente de l'Insee Normandie, contre 12% pour la génération 55 - 64 ans. A Yvetot, la possibilité de suivre un BTS en alternance a dopé les effectifs, depuis 2019. "On enregistre globalement une hausse de 40% des effectifs en apprentissage depuis sept ans sur l'établissement, en grande partie liée aux BTS", confirme Nicolas Nouail, le directeur. Antoine et Sophie, eux, ont choisi le cursus classique, ponctué de seize semaines de stage, dont quatre à l'étranger. Tous deux sont allés aux Pays-Bas, découvrir une agriculture très différente des exploitations traditionnelles du pays de Caux.