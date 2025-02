Calvados. La FDSEA-JA reste à la tête de la Chambre d'agriculture

C'est reparti pour six ans. La FDSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) ont remporté les élections à la Chambre d'agriculture dans le Calvados. La liste supportée par les deux syndicats a obtenu 45,13% des voix devant la Coordination rurale et la Confédération paysanne.

Concrètement, la FDSEA et les JA ont obtenu 13 sièges. La Coordination rurale, qui a terminé avec 36,02% des voix en récupère 3, et la Confédération paysanne en possède 2.