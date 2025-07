[Centre-Manche] Top 3. Où poser sa nappe pour un pique-nique ?

Un site naturel exceptionnel pour une pause au bout du monde. La marée vous isole pour un pique-nique hors du temps.

Entre terre et mer, laissez-vous surprendre par la marée qui remonte dans ce havre de 10 hectares. Les nombreuses zones submersibles vous isolent du continent et vous plongent dans un véritable havre de paix. Le long de la côte, on trouve sept autres havres tout aussi magnifiques.