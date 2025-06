Saint-Lô. Produits locaux et concerts aux Virées du terroir

Les Virées du terroir sont de retour. Comme chaque année, elles permettent aux habitants et touristes de se retrouver tous les jeudis soir de l'été, jusqu'au 28 août, en bord de Vire pour déguster des spécialités de producteurs locaux en assistant à un concert.

Ils seront une trentaine à venir principalement de la Manche pour faire découvrir leurs produits sur la plage verte de Saint-Lô. Bien sûr, il y aura de quoi manger et boire sur place. Une programmation musicale variée est aussi prévue tous les jeudis et promet de ravir le plus grand nombre.

L'an passé, les Virées du terroir avaient rassemblé près de 800 personnes chaque jeudi.