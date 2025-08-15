Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir à Rouen

Que vous soyez en quête d'un spot en ville ou à la campagne, la métropole de Rouen et ses environs offrent à chacun l'endroit parfait pour se rafraîchir.

A l'intérieur

ou en plein air ?

La cathédrale Notre-Dame de Rouen est un incontournable lors d'une visite dans la métropole. Ce lieu emblématique, qui marque le paysage rouennais, se révèle être une destination parfaite à découvrir ou redécouvrir pendant les périodes de forte chaleur. Il est bien connu que les églises offrent toujours une fraîcheur bienvenue… Un peu plus loin dans le centre-ville, le square Verdrel se pose comme une valeur sûre pour trouver un peu d'ombre à Rouen, confortablement installé sur un banc ou directement dans l'herbe fraîche. Par ailleurs, ce parc fait l'objet d'animations tout au long de l'année. Pour du simple et efficace, rien de tel qu'un plongeon à la piscine Guy‑Boissière : un grand bassin olympique à Rouen, idéal quand la mer est hors de portée.