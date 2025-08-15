En ce moment Ce qui me va Pierre GARNIER
Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir à Rouen

Loisir. Entre lieux phares, havres de verdure et zones aquatiques, la métropole de Rouen regorge de sites où se rafraîchir. 

Publié le 15/08/2025 à 11h45 - Par Maëlys Blondel
Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir à Rouen
Les premières heures après l'ouverture sont généralement plus calmes, idéales pour une visite tranquille. - Célia Caradec

Que vous soyez en quête d'un spot en ville ou à la campagne, la métropole de Rouen et ses environs offrent à chacun l'endroit parfait pour se rafraîchir.

A l'intérieur
ou en plein air ?

La cathédrale Notre-Dame de Rouen est un incontournable lors d'une visite dans la métropole. Ce lieu emblématique, qui marque le paysage rouennais, se révèle être une destination parfaite à découvrir ou redécouvrir pendant les périodes de forte chaleur. Il est bien connu que les églises offrent toujours une fraîcheur bienvenue… Un peu plus loin dans le centre-ville, le square Verdrel se pose comme une valeur sûre pour trouver un peu d'ombre à Rouen, confortablement installé sur un banc ou directement dans l'herbe fraîche. Par ailleurs, ce parc fait l'objet d'animations tout au long de l'année. Pour du simple et efficace, rien de tel qu'un plongeon à la piscine Guy‑Boissière : un grand bassin olympique à Rouen, idéal quand la mer est hors de portée.

Plonger à la piscine Guy-Boissière

Île Lacroix. Plonger à la piscine Guy-Boissière
La piscine Guy-Boissière fait partie du Centre sportif Guy‑Boissière, renommé en hommage à Guy Boissière. - Barbara Cabot

La piscine Guy‑Boissière se situe sur l'Île Lacroix, tout près du centre-ville.Elle propose plusieurs bassins pour nageurs amateurs ou expérimentés.

Envie de se dépenser ? Le bassin olympique extérieur de 50m invite à se défouler dans une eau fraîche, sous le soleil. Plus tranquilles, les deux bassins couverts de 25m et 15m de long offrent une ambiance propice à l'apprentissage. Une piscine idéale pour les familles.

S'assoupir au square Verdrel

Rouen. S'assoupir au square Verdrel
Un petit coin de verdure à deux pas du musée des Beaux-Arts.

En plein cœur de Rouen, ce square jouxte le musée des Beaux-Arts. Les Rouennais l'appellent souvent par son ancien nom, le jardin Solférino.

Le square Verdrel est un excellent endroit pour se reposer à l'abri du soleil. On peut s'asseoir sur un banc à l'ombre ou dans l'herbe sous un arbre pour se rafraîchir après avoir déambulé dans les rues rouennaises. Des animations sont souvent organisées au parc.

Au cœur de la cathédrale Notre-Dame

Rouen. Au cœur de la cathédrale Notre-Dame
Les premières heures après l'ouverture sont généralement plus calmes, idéales pour une visite tranquille.

Elle est située en plein cœur de Rouen, et c'est la plus haute de France. La cathédrale a la particularité de conserver son palais archiépiscopal.

Pour se mettre à l'ombre pendant l'été, rien de mieux que de se rendre à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. On peut y admirer la plus haute flèche de France (151m), trois tours gothiques, des vitraux anciens et un carillon impressionnant de près de 64 cloches.

Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir à Rouen
