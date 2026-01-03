En ce moment Parce qu'on ne sait jamais Christophe MAE
Tourisme. "Un monument phare de la Normandie" : nouveau record de fréquentation pour le château de Carrouges

Tourisme. Dans l'Orne, le château de Carrouges a de nouveau battu son record de fréquentation, en 2025. Au total, plus de 34 000 personnes ont visité le monument, soit deux fois plus qu'en 2019.

Publié le 03/01/2026 à 07h55 - Par Martin Patry
Le château de Carrouges a attiré 34 000 visiteurs, en 2025. - Martin Patry

Avec plus de 34 000 visiteurs accueillis en 2025, le château de Carrouges "confirme son positionnement de destination touristique incontournable en Normandie", peut-on lire dans un communiqué. Classé au titre des Monuments historiques depuis près d'un siècle, l'édifice connaît une fréquentation en constante hausse depuis six ans.

Ouvert 360 jours par an

En 2019, le château de Carrouges avait accueilli un peu plus de 17 000 visiteurs, soit deux fois moins qu'en 2025. "La croissance moyenne est de 12 % par an", est-il écrit dans un communiqué. En 2024, 33 000 personnes avaient visité le monument, ouvert 360 jours par an. "Le château de Carrouges fait partie des rares sites touristiques du département à être ouvert 360 jours par an avec une programmation d'expositions, de concerts, de spectacles ou de nocturnes étendue sur les 12 mois de l'année", précise l'équipe en charge de l'édifice.

En 2025, le record de fréquentation établi l'année précédente a été dépassé de 1 000 personnes. En 2026, le monument célébrera les 90 ans de son achat par l'Etat avant de fêter le centenaire de son classement au titre des Monuments historiques, en 2027. Pour célébrer ce double jubilé, le château lance une grande collecte de souvenirs. Les habitants sont invités à partager photos, histoires ou objets portant la marque du château en vue d'une exposition participative.

