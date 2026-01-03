Sécurité routière. Plus de 10 accidents de la route en une journée dans l'Orne

Vendredi 2 janvier, les pompiers sont intervenus à 12 reprises dans l'Orne pour des accidents de la route sans gravité, en raison des conditions météorologiques.

Chaussée glissante

Vers midi, une voiture s'est renversée dans le secteur de Lougé-sur-Maire. Deux personnes ont été transportées en état léger au centre hospitalier d'Argentan. Trente minutes plus tard, un autre véhicule a terminé sa course dans un mur, au Ménil-Guyon. Selon les pompiers, les accidents seraient liés aux routes particulièrement glissantes en ce début d'année.